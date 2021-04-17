Son dakika spor haberi: Spor yazarlarından Beşiktaş-Ankaragücü maçı değerlendirmesi!

Beşiktaş kaçırdığı penaltıdan sonra da oyunu domine etti. İlk ve ikinci yarı çok rahat oyunu 2-0'a getirdi. Burada özellikle Oğuzhan çıktıktan sonraki oyuncu tercihi de sorgulanması gerekir. Bu tercih Mensah olmaması gerekirdi. Çünkü rakip yarı alanda topa sahip olup, set hücumu yapacaksanız Mensah bu tercihler arasında doğru değil. Birinci tercih Ljajic olmalıydı. Nitekim de Sergen hoca kendi oyuncu değişikliğini inkar edip tekrar Mensah'ı oyundan aldı.

Beşiktaş anlamsız bir şekilde 2-0 galipken geriye yaslandı. Hücumda top kalmadı, Ghezzal oyundan düştü, Larin zaten hiç yoktu, N'Koudou da aynı şekilde. Larin santrfor oynadığı zaman sol çizgide Beşiktaş aynı zamanda eksik. Özellikle de Beşiktaş'ın hem santrforsuz oyunu hem de sol çizgi hücumda oyunu da eksik kalıyor. Eğer Aboubakar'la Cenk oynamadığı bir oyunda Larin yine sol çizgi oynayıp belki santrforsuz farklı bir orta saha dörtlüsüyle çıkıp Ghezzal sağ çizgide, solda da Larin tercihiyle olup farklı bir anlayışla da oynayabilir Beşiktaş.