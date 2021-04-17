Son dakika spor haberi: Spor yazarlarından Beşiktaş-Ankaragücü maçı değerlendirmesi!

Beşiktaş savunma yapıp, kendi yarı alanına çekildiği zaman, yalnız topu rakibe bırakıp oyunu vermiyor. Rakibin skor bulmasını da sağlıyor, en tehlikelisi de bu. Top rakipteyken oyunu kontrol edememesi, gol yemesi ve bunu son haftalarda girilirken bu zafiyetin her hafta rakipten daha fazla gol atarak tolere edilecek şekilde düşünülmesi, saha içindeki oyun dalgalanmalarının en önemli nedeni.
Siyah-beyazlılarda Aboubakar'ın eksikliği, oynamadığı zaman takımda diğer oyuncuların tamamı oynadığı maçlarda bile eğer o sahada yoksa net bir şekilde eksikliği hissediliyor. Oyun kalitesi ve gücü etkilendiği gibi saha içinde oyuncuların daha rahat konforlu oyunu da ortaya çıkmıyor.
Ne Ghezzal, ne Josef, ne Atiba hangi oyuncu oynamazsa oynamasın, Beşiktaş'ta Aboubakar oynadığı sürece bir sıkıntı olmaz. Bütün takımın rakip yarı alanda pas bağlantısı, bütün hücum aksiyonlarını, rakibi tehdit eden, arkadaşlarına enerji katan, oynatan; Beşiktaş için bir takımdan fazlası bir oyuncu. Aboubakar'un oynamadığı zaman bu kadar oyun dengesizliğinin ortaya çıkması, Sergen hocanın da buna alternatif üretmemesi 'normal' değil.