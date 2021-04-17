Haberler Beşiktaş "Komik bir fikstür"

"Komik bir fikstür"

: “2-0’dan sonra takımın verdiği tepki beklenilenin çok altında. Kazanacak bir oyun sergilemedik. Bu arada rakip 9 kişi kalmalıydı. Hakem onları atamadı”

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 07:19
"Komik bir fikstür"
'ta teknik direktör 90 dakika sonunda üzgündü. Başarılı çalıştırıcı "Bu sadece kağıt üzerinde oynanan bir oyun değil. Sahada oynanan bir oyun. Takım olarak aşağı seviyedeydik. Kötü bir sonuçtu. Futbolda bu tip maçlar var. Çok da kazanacak bir oyun sergileyemedik. Takım olarak da bireysel olarak da beklentilerin altında oynadık. 2-0'dan sonra takımın verdiği tepki beklentilerin çok altında kaldı" ifadelerini kullandı.

GALİBİYET BEKLİYORDUK
Sergen Yalçın şunları söyledi: "Skor ne olursa olsun hakemler gördüğünü çalmalı. Rakip takımdan 2 kişinin kırmızı kart görmesi gerekiyordu. maçında olduğu gibi hakem atmadı diye rakip hoca oyundan çıkardı. Sezon başından beri zaten gerekeni yapıyorlar. Kendi sahamızda kesin galibiyet hedefliyorduk, kazanmak istiyorduk. Avantaj hala bizde ancak bunu koruyarak son haftalara gitmeliyiz. Şampiyonluk sahada kazanılır"

Sergen Yalçın, fikstürden dert yandı. Başarılı çalıştırıcı "Yapılan fikstür komik. 5 maçlık periyot, 5'ini de rakiplerimizden önce oynuyoruz. BAY takım var. 1 hafta dinlenen takımın bizden önce oynaması lazım. BAY kaldığımızda biz günü oynuyorduk" ifadelerini kullandı.

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