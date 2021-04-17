"Komik bir fikstür"

GALİBİYET BEKLİYORDUK
Sergen Yalçın şunları söyledi: "Skor ne olursa olsun hakemler gördüğünü çalmalı. Rakip takımdan 2 kişinin kırmızı kart görmesi gerekiyordu. Kasımpaşa maçında olduğu gibi hakem atmadı diye rakip hoca oyundan çıkardı. Sezon başından beri zaten gerekeni yapıyorlar. Kendi sahamızda kesin galibiyet hedefliyorduk, kazanmak istiyorduk. Avantaj hala bizde ancak bunu koruyarak son haftalara gitmeliyiz. Şampiyonluk sahada kazanılır"
Sergen Yalçın, fikstürden dert yandı. Başarılı çalıştırıcı "Yapılan fikstür komik. 5 maçlık periyot, 5'ini de rakiplerimizden önce oynuyoruz. BAY takım var. 1 hafta dinlenen takımın bizden önce oynaması lazım. BAY kaldığımızda biz Cuma günü oynuyorduk" ifadelerini kullandı.