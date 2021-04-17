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Kartal'a fren

Siyah-beyazlılar 2-1 önde götürdüğü maçta 90+3’te yediği penaltı golüyle 1 puana razı oldu. Karşılaşmada 4 gol oldu, hepsini de A.Gücü oyuncular ( kk-2 / Paintsil 2) attı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 06:50
Kartal'a fren
, evinde A.Gücü ile 2-2 berabere kaldı ve şampiyonluk yarışında çok önemli 2 puan yitirdi. Karşılaşma son dönemin en ilginç olaylarına sahne oldu. Maçın henüz 40'ıncı saniyesinde Oğuzhan yerde kaldı, hakem devam dedi. VAR devreye girdi ve penaltı kararı verildi. N'Koudou, penaltıyı kullanmaya giden 'den topu aldı ve beyaz noktaya koydu. Vuruşunu A.Gücü kalecisi Korcan kurtardı. 17'de sakatlanan Oğuzhan sahayı sedyeyle terk etti. 45+4'te ise Ghezzal'ın ortasında gecenin şanssız ismi , topu kendi ağlarına gönderdi ve Beşiktaş devreyi 1-0 önde kapattı.

İKİ FARKI KORUYAMADI
İkinci yarıya yine Beşiktaş hızlı başladı. Bu kez sağdan gelen ortada yine Klusic ters bir vuruşla topu 2. kez kendi ağlarına gönderdi ve Beşiktaş farkı ikiye çıkardı. 65'te bu kez A.Gücü penaltı kazandı ve Paintsil topu filelere göndererek farkı bire indirdi. Karşılaşmada uzatma dakikalarında gidildiğinde bu kez 'nin müdahalesi sonrası yerde kalan Paintsil, penaltı atışından kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. Beşiktaş bu beraberlikle zirve yarışında çok önemli 2 puan kaybetti.

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