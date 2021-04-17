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, maçında 17 maç sonra penaltı kazandı

Son dakika spor haberi... karşılaşmasının 1. dakikasında yaşanan pozisyon sonrasında VAR uyarısıyla penaltı kazanan ancak kaçıran , ligde 17 maç sonra penaltı kullandı. ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 09:15
Beşiktaş, Ankaragücü maçında 17 maç sonra penaltı kazandı

'in 35. haftasında 'nü konuk eden , henüz maçın başında penaltı kazandı. 1. dakikada 'un rakibi tarafından düşürülmesi sonrasında VAR uyarısıyla Hakem pozisyonu tekrar izledi ve beyaz noktayı gösterdi. Penaltı atışında topun başına geçen Kevin N'Koudou, topu köşeye göndermek isterken kötü bir vuruş yaptı ve kaleci da gole izin vermedi. Ankaragücü karşısında kazanılan penaltı vuruşuyla, Beşiktaş, ligde 17 maç aradan sonra penaltı kullanmış oldu. Son olarak 3 Ocak tarihinde deplasmanında N'Koudou'nun kullandığı penaltı atışıyla gol bulan siyah-beyazlılar, bu kez bu futbolcunun kullandığı atışı değerlendiremedi. Bu sezon 8. kez penaltı kullanan Beşiktaş, bu atışların ikisinden yararlanamadı.

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