Haberler Beşiktaş Ahmet Çakar'dan Beşiktaş Ankargücü maçı sonrası flaş yorum! "Tehlike çanları çalıyor"

'dan Ankargücü maçı sonrası flaş yorum! "Tehlike çanları çalıyor"

'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, 'in 35. haftasında Vodafone Park'ta ile karşı karşıya gelirken, mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Maç sonrası Sabah Spor yazarı , bu önemli karşılaşmayı değerlendirirken, "Beşiktaş için tehlike çanları çalıyor." dedi. İşte o yazı...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 06:50
Ahmet Çakar'dan Beşiktaş Ankargücü maçı sonrası flaş yorum! "Tehlike çanları çalıyor"
'in 35. haftasında , evinde 'nü ağırladı. Siyah beyazlılar, şampiyonluk yarışında büyük önem arz eden bu müsabakadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Maç sonunda Sabah Spor yazarı , mücadeleyi köşesinde değerlendirdi.

İşte o yazı;

"Beşiktaş resmen ateşle oynuyor. Geçen hafta gibi zayıf bir rakibe karşı son 20 dakikada kazandılar. Ama dün gece 2-0 öne geçtikleri maçı kazanamadılar, berabere bitirdiler. Aslında ilk yarıya baktığımız vakit tüm kontrol Beşiktaş'taydı. Fazla pozisyon üretemeseler de Ankaragücü çıkamıyor, inanılmaz dominant bir Beşiktaş izliyorduk. İlk yarıyı son saniyede Kulusic'in kendi kalesine attığı golle Beşiktaş önde bitirdi. Ama ne olduysa ikinci yarı oldu. İkinci devrenin başında Kulusic, tekrar kendi kalesine attı.. 2-0'dan sonra sanki bir sihirli değnek Beşiktaş'a adeta 'dur' dedi. Bu dakikadan sonra sahada çabuk oynayan, çok çabuk çıkmaya çalışan bir Ankaragücü vardı ki Paintsil'in kişisel gayretiyle ilk penaltıyı kazandılar, son dakikada da 'nin çok acemice müdahalesiyle ikinci penaltıyı kazanıp zorlu deplasmandan 1 puan almayı başardılar.

TEHLIKE ÇANLARI ÇALIYOR
Artık Beşiktaş için tehlike çanları çalmaya başladı. Bunlar zorlu yarışta son dönemece girilirken ön görülemeyen puan kayıpları. Ama tabii ki takipçileri ve 'ın maçları şimdi daha da önemli hale geldi. Bakalım onlar ne yapacak... Hakem 'yı dün gece hiç beğenmedim. Her ne kadar Ankaragücü lehine verdiği iki penaltıda da kararları kesin doğru olsa da birçok dirsekle ve kolla surata yapılan müdahaleleri cezasız bıraktı. Beşiktaş'ın attığı ilk golde Vida'nın bir oyuncuya dirseği var. VAR'la beraber atladılar. Ve bence Beşiktaşlı N'Koudou, kayan Ankaragücülü rakibinin diz kapağına bilerek ve isteyerek basıyor. Bu da kırmızı kart olabilirdi."


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