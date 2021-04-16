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Son dakika spor haberleri: maçı sonrası 'dan hakem tepkisi!

'in 35. hafta maçında ile MKE kozlarını paylaştı. 'ta oynanan kritik mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan siyah-beyazlı takımın teknik direktörü , hakem kararlarını eleştirdi. Yalçın, 'nden iki futbolcunun kırmızı kartla oyundan atılması gerektiğini ifade etti. İşte o açıklamalar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2021 Cuma 21:42
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş MKE Ankaragücü maçı sonrası Sergen Yalçın'dan hakem tepkisi!

Teknik Direktörü , 'in 35. haftasında oynanan ve 2-2 sonuçlanan MKE maçı sonrası konuştu. Hakem kararlarına sitem eden Yalçın, " Ankaragücü'nden iki futbolcunun kırmızı kart görmesi gerekirdi, hakem es geçti" ifadelerini kullandı.

İşte o açıklamalar...

Sergen Yalçın: Kendi sahamızda kesin galibiyeti hedefliyorduk ve kazanmak istiyorduk. Bu oyun sadece kağıt üstünde oynanan bir oyun değil, sahada oynanan bir oyun. 2-0'dan sonra takımın verdiği tepki beklenenin çok altında.

"BAZI OYUNCULARIN PERFORMANSI AŞAĞIDA"
Bazı oyuncularımızın performansı çok aşağıda. Takımın gol atmasına izin verir bir görüntü sergiledik. Beklentinin altında bir sonuç ama futbolda böyle oyunlar var. Kazanacak bir oyun oynadığımızı düşünmüyorum.

"İKİ OYUNCUNUN KIRMIZI KART GÖRMESİ GEREKİYORDU"
"Her şeye rağmen rakipten iki oyuncunun kırmızı kart görmesi gerekiyordu, pas geçti. Atılması gereken oyuncuyu oyundan çıkarttılar. Oraya çok sığınmak istemiyoruz, arkadaşlar sezon başından beri gerekeni yapıyorlar sahada."

" belki yarın antrenmanlara başlar. Başlarsa salı günü için konuşacağız."

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