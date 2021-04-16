Son dakika spor haberleri: Beşiktaş MKE Ankaragücü maçı sonrası Sergen Yalçın'dan hakem tepkisi!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 35. haftasında oynanan ve 2-2 sonuçlanan MKE Ankaragücü maçı sonrası konuştu. Hakem kararlarına sitem eden Yalçın, " Ankaragücü'nden iki futbolcunun kırmızı kart görmesi gerekirdi, hakem es geçti" ifadelerini kullandı.

İşte o açıklamalar...

Sergen Yalçın: Kendi sahamızda kesin galibiyeti hedefliyorduk ve kazanmak istiyorduk. Bu oyun sadece kağıt üstünde oynanan bir oyun değil, sahada oynanan bir oyun. 2-0'dan sonra takımın verdiği tepki beklenenin çok altında.

"BAZI OYUNCULARIN PERFORMANSI AŞAĞIDA"

Bazı oyuncularımızın performansı çok aşağıda. Takımın gol atmasına izin verir bir görüntü sergiledik. Beklentinin altında bir sonuç ama futbolda böyle oyunlar var. Kazanacak bir oyun oynadığımızı düşünmüyorum.

"İKİ OYUNCUNUN KIRMIZI KART GÖRMESİ GEREKİYORDU"

"Her şeye rağmen rakipten iki oyuncunun kırmızı kart görmesi gerekiyordu, Halis Özkahya pas geçti. Atılması gereken oyuncuyu oyundan çıkarttılar. Oraya çok sığınmak istemiyoruz, arkadaşlar sezon başından beri gerekeni yapıyorlar sahada."

"Aboubakar belki yarın antrenmanlara başlar. Başlarsa salı günü için konuşacağız."