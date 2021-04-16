Son dakika spor haberi: Usta kalemden Sergen Yalçın'a tavsiye! "Forvete onu koyardım"

Tabii ki 21 takımlı ligde bu sezon dar takvime sığan maçlarda Beşiktaş'ın peşini şanssızlıklar ve aksilikler de bırakmıyor. Bu yazıyı kaleme aldığımda daha Aboubakar'ın forma giyip giymeyeceği belli değildi. Maalesef Cenk Tosun da Erzurum maçında yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle sezonu kapattı. Larin'in kanat pozisyonundan ayrılıp forvete geçeceğini belirtiliyor.

N'Koudou'nun sol kanada geçip, Larin'le gol aramak tabii ki bir çözüm ama ben olsam Oğuzhan ve Josef'li oyuna başlarken Atiba'yı forvete koyardım. Çünkü Larin solda çok başarılı ve son iki maçta 4 asiste imza atan Atiba da ofansif anlamda takıma büyük güç katıyor. Tabii ki benim ki bir tavsiye niteliğinde...