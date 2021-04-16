Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Usta kalemden Sergen Yalçın'a tavsiye! "Forvete onu koyardım"

Son dakika spor haberi: Usta kalemden 'a tavsiye! "Forvete onu koyardım"

Son dakika haberleri... lideri Beşiktaş, bu hafta başkent temsilcisi ile karşı karşıya gelecek. Gazetesi yazarı , siyah-beyazlıların bu kritik maçını değerlendirirken forvet hattında o ismin oynaması gerektiğini dile getirdi. İşte o yazı... ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2021 Cuma 08:09
Son dakika spor haberi: Usta kalemden Sergen Yalçın'a tavsiye! "Forvete onu koyardım"

SİNAN VARDAR - HEDEFE ADIM ADIM

bu akşam A.Gücü karşısında belki bu sezonun en önemli maçlarından birine çıkacak. Kartal son haftalarda Hikmet Karaman'la çıkış yakalayan başkent ekibini mağlup ederse; son 7 haftasında şampiyonluk yarışında önemli bir avantajı cebine koyacak.

Son dakika spor haberi: Usta kalemden Sergen Yalçın'a tavsiye! "Forvete onu koyardım"

Son 3 haftadır 'ın futbol olarak vitesi küçülttüğünü kabul ediyorum ama bu bile onları yolundan geri çevirmedi. Beşiktaş kötü oynarken de kazanma alışkanlığını elde etti. Bunun yanı sıra takipçiler F.Bahçe ve G.Saray'ın birçok pahalı transfere rağmen işleri bir türlü rayına oturtamadı. Açık ve net söyleyeyim, Beşiktaş'taki inanmışlık onlarda yok.

Son dakika spor haberi: Usta kalemden Sergen Yalçın'a tavsiye! "Forvete onu koyardım"

Geçen gün Beşiktaşlı futbolcu Ghezzal'ın röportajında "'ta hepimiz aynı dili konuşuyoruz" ifadesini kullanması dikkat çekici. Beşiktaş'ın resmi dili tabii ki Türkçe ama yabancı oyuncuların hemen hemen hepsi Fransızca anlaşıyorlar. Küçük bir ayrıntı gibi gözüküyor ama kolej havasındaki Beşiktaş'ın başarısında bu da çok önemli bir faktör. Bu takım birbiriyle çok iyi anlaşıyor.

Son dakika spor haberi: Usta kalemden Sergen Yalçın'a tavsiye! "Forvete onu koyardım"

Tabii ki 21 takımlı ligde bu sezon dar takvime sığan maçlarda 'ın peşini şanssızlıklar ve aksilikler de bırakmıyor. Bu yazıyı kaleme aldığımda daha Aboubakar'ın forma giyip giymeyeceği belli değildi. Maalesef Cenk Tosun da Erzurum maçında yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle sezonu kapattı. Larin'in kanat pozisyonundan ayrılıp forvete geçeceğini belirtiliyor.

Son dakika spor haberi: Usta kalemden Sergen Yalçın'a tavsiye! "Forvete onu koyardım"

N'Koudou'nun sol kanada geçip, Larin'le gol aramak tabii ki bir çözüm ama ben olsam Oğuzhan ve Josef'li oyuna başlarken Atiba'yı forvete koyardım. Çünkü Larin solda çok başarılı ve son iki maçta 4 asiste imza atan Atiba da ofansif anlamda takıma büyük güç katıyor. Tabii ki benim ki bir tavsiye niteliğinde...

Son dakika spor haberi: Usta kalemden Sergen Yalçın'a tavsiye! "Forvete onu koyardım"

Sergen hocanın işine karışmak gibi bir niyetim yok. Hakkını verelim Sergen kardeşim bu sezon çok formda ve akıllı oyun kurgusu ve oyuncu değişiklikleriyle takımın başarılı performansında büyük paya sahip. 'ı 1.5 yıl mali olarak çok kötü bir durumda alan Çebi ve arkadaşları yaptıkları yapılandırma anlaşmalarıyla Beşiktaş'a nefes aldırırken kulübün bağrından kopan önderliğindeki takım büyük başarılara koşuyor. Beşiktaşlı bugün için mutlu ve en önemlisi yarın için de umutlu...

Son dakika spor haberi: Usta kalemden Sergen Yalçın'a tavsiye! "Forvete onu koyardım"

Cenk Tosun'un sakatlığına gelince... Son yıllarda devletimiz çok güzel statlar yaptı ama kulüp yöneticilerimiz maalesef bu saha zeminlerini bile koruyamıyorlar. Sadece Erzurum değil birçok stadımızda zeminlerin durumu berbat! Cenk'in taş gibi zeminde sakatlanması büyük ihmal, büyük ayıp! Sevgili Cenk sözüm sana... Biliyorum böylesine sakatlıklar can sıkar ama sen büyük başarılara tırnaklarını kazıyarak gelmiş birisin. Sinan ağabeyin olarak senin dönüşünün muhteşem olacağını biliyorum.

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