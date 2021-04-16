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Son dakika spor haberi: 'ın gollerinde şaşırtan detay

'de lider konumda bulunan 'ın gollerinde çok ilginç bir detay ortaya çıktı. Siyah-beyazlı takımın bu sezon 14. golünü 14 forma numaralı , 24. golünü 24 numaralı , 43. golünü 43 numaralı ve 70. golünü 70 numaralı kaydetti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2021 Cuma 11:38
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın gollerinde şaşırtan detay

'ın bu sezon attığı bazı gollerde ilginç bir nokta dikkat çekti.

Siyah-beyazlı takımın 14 numarası , derbisinde takımının 14. golünü kaydederken, 24. golü 24 forma numarasıyla attı.

43. gol, 21 Ocak'taki maçında 43 numaralı 'tan gelirken, son olarak 70. golü deplasmanında 70 numarayı giyen ağlara gönderdi.

Beşiktaş, 70 numaralı Gökhan'ın 70. golüyle ligde puanını 70'e yükseltti ve sezon başından beri süregelen forma uğuru devam etti. ()

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