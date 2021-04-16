Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş-Ankaragücü maçında Rıdvan Yılmaz 5 maç sonra 11’de

Son dakika spor haberi: - maçında 5 maç sonra 11’de

Son dakika spor haberi... ’ın genç ismi , 5 maç aradan sonra formasına kavuştu. 19 yaşındaki isim, karşısında ilk 11’de döndü. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2021 Cuma 18:52
Son dakika spor haberi: Beşiktaş-Ankaragücü maçında Rıdvan Yılmaz 5 maç sonra 11’de

'in 35. haftasında 'nü konuk eden 'ta 19 yaşındaki sol bek , 5 maç aradan sonra ilk 11'e döndü. Sezonun ikinci yarısının ilk maçı olan karşılaşmasında sakatlanan Rıdvan, tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından ve mücadelelerinde kadroda yer almış ancak süre bulamamıştı. 6 Mart'ta oynanan mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkan ve 90 dakika forma giyen genç oyuncu; , , , ve karşılaşmalarında ise kulübede beklemişti. Rıdvan, 5 maç aradan sonra formasına kavuştu.

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