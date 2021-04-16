Haberler Beşiktaş Beşiktaş-Ankaragücü maçında Cenk Tosun unutulmadı!

- maçında unutulmadı!

karşısında 45+4. dakikada Kulusic'in kendi kalesine attığı golle öne geçen 'ta futbolcular, geçtiğimiz hafta sakatlanarak sezonu kapatan 'u unutmadı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2021 Cuma 20:45
Beşiktaş-Ankaragücü maçında Cenk Tosun unutulmadı!

'in 35. haftasında 'nü konuk eden , karşılaşmanın 45+4. dakikasında Kulusic'in kendi kalesine attığı golle öne geçti. 'ın kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde ters bir kafa vuruşu yapan Kulusic, kendi ağlarını havalandırırken, gelen gol sonrasında Beşiktaşlı futbolcular kulübeye gelerek 'un formasını aldı ve gol sevincini Cenk için yaptı. Geçtiğimiz hafta deplasmanında yaşadığı diz sakatlığı sonrasında sezon kapatan golcü futbolcu, Ankaragücü maçında atılan gol sonrasında unutulmadı. Beşiktaşlı futbolcular bu sezon birçok karşılaşmada sakatlık yaşayan takım arkadaşlarının formasıyla gol sevinci yaşamıştı.

SON DAKİKA