Beşiktaş Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında Beşiktaş ile Ankaragücü kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Oğuzhan, Ghezzal, Nkoudou, Larin



ANKARAGÜCÜ: Korcan, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Pinto, İbrahim Akdağ, Alper Potuk, Geraldo, Paintsil, Badji, Emre Güral

BEŞİKTAŞ - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Ankaragücü maçı 16 Nisan Cuma günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KARTAL'DA 6 İSİM SINIRDA

Cenk Tosun ve Aboubakar'ın sakatlıklarının bulunduğu Beşiktaş'ta 6 oyuncu ise sarı kart sınırında. BB Erzurumspor karşısında cezasını dolduran Josef de Souza ise bu maçla birlikte formasına kavuşacak. Ankaragücü'nde ise takımın önemli isimlerinden Endri Çekici cezalı. Ender Aygören'in de sakatlığı bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte Necip Uysal, Atiba Hutchinson, Rosier, Welinton, Dorukhan ve Larin kart sınırında. Bu isimlerden sarı kart gören olursa, Sivasspor deplasmanında forma giyemeyecek. Ankaragücü'nde de Diousse, Voca, Paintsil ve Sarlija sınırda olan oyuncular. Bu isimler kart görmeleri halinde Denizlispor maçında takımlarını yalnız bırakacak.

SAHASINDA 2 KEZ KAYBETTİ

İki ekip, bugüne kadar tüm kulvarlarda 125 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Beşiktaş 85 galibiyet alırken, 27 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Ankaragücü, 13 maçta gülen taraf oldu. Siyah-beyazlı ekip, sahasında oynadığı 63 maçta ise büyük bir üstünlüğe sahip. Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 54 kez kazanırken, 7 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Ankaragücü, Beşiktaş deplasmanında yalnızca 2 galibiyet alabildi. Beşiktaş'ı 9 Kasım 1969 yılında İstanbul'da 3-2 yenen Başkent ekibi, diğer galibiyetini ise 17 Şubat 2002 tarihinde 2-1'lik skorla aldı. Bu tarihten sonra İstanbul'da oynanan 14 karşılaşmada ise Beşiktaş kazandı. Vodafone Park'ta oynanacak olan karşılaşmayı Halis Özkahya yönetecek. Özkahya'nın yardımcılıklarını ise Hakan Yemişken ve İlker Takpak yapacak.