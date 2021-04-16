Beşiktaş Ankaragücü: 2-2 | MAÇ SONUCU ÖZET

Beşiktaş, Süper Lig'in 35. haftasında Vodafone Park'ta Ankaragücü'nü ağırladı. Karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Beşiktaş, 45' ve 52'de Ante Kulusic'in kendi kalesine attığı gollerle fileleri havalandırırken, Ankaragücü'nün golleri 65' ve 90+3' Paintsil (P) ile geldi.

Bu sonuçla Beşiktaş, 71 puanla 1. sırada yer alırken Ankaragücü 37 puanla 14. sırada kendine yer buldu.

Beşiktaş gelecek hafta Sivasspor'a konuk olacak. Ankaragücü ise Denizlispor'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

1'inci dakikada Oğuzhan Özyakup, ceza sahası içinde Badji'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Oyunu devam ettiren Halis Özkahya, VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrardan izledi ve beyaz noktayı gösterdi.



5'inci dakikada N'Koudou'nun kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Korcan gole izin vermedi.



45'inci dakikada Josef'in pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Larin'in şutunda kaleci Korcan, ayaklarıyla gole izin vermedi.



45+4'üncü dakikada Beşiktaş rakip sahasının ortalarından serbest vuruş kazandı. Ghezzal'ın yaptığı ortada ceza sahası içinde Kulusic, ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 1-0.



Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



52'nci dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Mensah'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Rosier'in ortasında ceza sahası içinde Kulusic'in kafayla yaptığı ters vuruşta top ağlara gitti: 2-0.



61'inci dakikada Ankaragücü'nde Kitsiou'nun kullandığı uzun taçta Beşiktaş savunmasının uzaklaştırmak istediği top yayın önündeki Voka'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.



62'nci dakikada Geraldo'nun topuk pasıyla sağ taraftan çizgiye inen Kitsiou pasını Alper Potuk'a verdi. Alper'in pasıyla penaltı noktası üzerinde buluşan İbrahim Akdağ'ın şutunda top Vida'dan döndü. İbrahim Akdağ, Vida'dan seken topta bir kez daha şutunu çekti, Beşiktaş savunmasına çarpan top kornere çıktı.



64'üncü dakikada Ankaragücü penaltı kazandı. Sol kanatta topla buluşan Paintsil, Rosier'den sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girdikten sonra Welinton'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halis Özkahya penaltı noktasını gösterdi.



65'inci dakikada atışı kullanan Paintsil, topu ağlara gönderdi: 2-1.



76'ncı dakikada Beşiktaş serbest vuruş kazandı. Ghezzal'ın ortasında ceza sahası içinde Larin'in müsait durumda yaptığı kafa vuruşunda top kaleci Korcan'da kaldı.



85'inci dakikada gelişen Ankaragücü atağında Alper'in pasıyla sağ kanattan içeri giren Pinto pasını Emre Güral'a çıkardı. Emre Güral'ın sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta kaleci Ersin gole izin vermedi. Dönen topu Gökhan Töre uzaklaştırdı.



90+1'inci dakikada Ankaragücü penaltı kazandı. İbrahim Akdağ'ın pasıyla sağ taraftan ceza sahasına giren Paintsil, Gökhan Töre'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Halis Özkahya penaltı noktasını gösterdi.



90+3'üncü dakikada Paintsil, penaltı atışında topu ağlara gönderdi: 2-2.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı.