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yok!

Beşiktaş'ta , A.Gücü maçı kadrosuna alınmadı. Sakatlığı nedeniyle , Alanya ve Erzurum maçlarında görev yapamayan golcü oyuncunun yokluğunda siyah-beyazlılar, 1 yenilgi ve 2 galibiyet aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2021 Cuma 06:50
Aboubakar yok!
Beşiktaş'ta , A.Gücü maçı kadrosuna alınmadı. Sakatlığı nedeniyle , Alanya ve Erzurum maçlarında görev yapamayan golcü oyuncunun yokluğunda siyah-beyazlılar, 1 yenilgi ve 2 galibiyet aldı. Tedavisinde son aşamaya geldiği belirtilen ancak halen takımdan ayrı çalışan 'ın dün yapılan kontrolleri sonrası kadroya alınmadığı öğrenildi.

SERGEN AŞI OLDU
Beşiktaş Teknik Direktörü , koronavirüs aşısı oldu. O anları sosyal medya hesabından paylaştı. Yalçın'ın aşı olurken, "Ahhh, bu neymiş böyle" diye tepki vermesi üzerine aşıyı yapan hemşire "Şaka mısınız? Her halde gerçek yapmıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.
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