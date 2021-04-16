Aboubakar yok!

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, A.Gücü maçı kadrosuna alınmadı. Sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa, Alanya ve Erzurum maçlarında görev yapamayan golcü oyuncunun yokluğunda siyah-beyazlılar, 1 yenilgi ve 2 galibiyet aldı.
Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, A.Gücü maçı kadrosuna alınmadı. Sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa, Alanya ve Erzurum maçlarında görev yapamayan golcü oyuncunun yokluğunda siyah-beyazlılar, 1 yenilgi ve 2 galibiyet aldı. Tedavisinde son aşamaya geldiği belirtilen ancak halen takımdan ayrı çalışan Aboubakar'ın dün yapılan kontrolleri sonrası kadroya alınmadığı öğrenildi.
SERGEN AŞI OLDU
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, koronavirüs aşısı oldu. O anları sosyal medya hesabından paylaştı. Yalçın'ın aşı olurken, "Ahhh, bu neymiş böyle" diye tepki vermesi üzerine aşıyı yapan hemşire "Şaka mısınız? Her halde gerçek yapmıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.