Son dakika spor haberi: Bilic harekete geçti! Beşiktaş'ın iki yıldızını istiyor

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, adım adım şampiyonluğa yürüyor.
Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, adım adım şampiyonluğa yürüyor.
Siyah-beyazlı takımın eski teknik direktörü Slaven Bilic, geçtiğimiz günlerde Çin Ligi takımlarından Beijing Guoan'la anlaşmıştı.
Hırvat teknik adam, yeni takımında göreve gelir gelmez transfer çalışmalarına başladı.
Slaven Bilic'in menajerlik yapan kardeşi, Oğuzhan Özyakup transferi için kapıyı çaldı ve bir yıllık daha sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu için rakam istedi.
Bu arada Bilic'in Oğuzhan dışında Gökhan Töre'yi de Çin'e götürmek istediği iddia edildi.