Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Bilic harekete geçti! Beşiktaş'ın iki yıldızını istiyor

Son dakika spor haberi: Bilic harekete geçti! 'ın iki yıldızını istiyor

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ın eski teknik direktörü , ekibi 'ın başına geçmişti. Hırvat çalıştırıcı, siyah-beyazlı takımdan iki yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti. ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2021 Perşembe 09:08
Son dakika spor haberi: Bilic harekete geçti! Beşiktaş'ın iki yıldızını istiyor

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan , adım adım şampiyonluğa yürüyor.

Son dakika spor haberi: Bilic harekete geçti! Beşiktaş'ın iki yıldızını istiyor

Siyah-beyazlı takımın eski teknik direktörü , geçtiğimiz günlerde Ligi takımlarından 'la anlaşmıştı.

Son dakika spor haberi: Bilic harekete geçti! Beşiktaş'ın iki yıldızını istiyor

Hırvat teknik adam, yeni takımında göreve gelir gelmez transfer çalışmalarına başladı.

Son dakika spor haberi: Bilic harekete geçti! Beşiktaş'ın iki yıldızını istiyor

'in menajerlik yapan kardeşi, Oğuzhan Özyakup transferi için kapıyı çaldı ve bir yıllık daha sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu için rakam istedi.

Son dakika spor haberi: Bilic harekete geçti! Beşiktaş'ın iki yıldızını istiyor

Bu arada Bilic'in Oğuzhan dışında Gökhan Töre'yi de 'e götürmek istediği iddia edildi.

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