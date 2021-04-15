Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Ankaragücü maçı öncesi sarı kart alarmı! 6 isim sınırda

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Ankaragücü maçı öncesi sarı kart alarmı! 6 isim sınırda

Son dakika Beşiktaş haberleri... lideri Beşiktaş'ın, ile oynayacağı maç öncesi 6 oyuncusu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler kart görmeleri halinde, Demir Grup Sivasspor karşısında görev yapamayacaklar. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2021 Perşembe 11:16
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Ankaragücü maçı öncesi sarı kart alarmı! 6 isim sınırda

Beşiktaş, 'in 35. haftasında yarın ile karşı karşıya gelecek. 'da oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Ligde ve karşısında yaşadığı puan kayıplarının ardından oynadığı ve maçlarını kazanarak 70 puana ulaşan lider Beşiktaş, ikinci Fenerbahçe'nin 4, üçüncü 'ın ise 8 puan önünde bulunuyor.

Ligde 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 16 yenilgiyle 36 puan toplayan MKE Ankaragücü ise 13. sırada yer alıyor.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında yaşadığı sakatlıkla sezonu kapattığı açıklanan 'un yanı sıra sakatlığı devam eden yarınki maçta forma giyemeyecek.

'ın durumu ise belirsizliğini koruyor.

'ndan sakat döndüğü için Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarında görev yapamayan golcü oyuncunun yokluğunda siyah-beyazlılar, 1 yenilgi, 2 galibiyet aldı.

Tedavisinde son aşamaya geldiği belirtilen Aboubakar'ın yarınki mücadelede forma giyip giymeyeceği yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak.

JOSEF DÖNÜYOR

Aytemiz Alanyaspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen ve Erzurum deplasmanında oynamayarak cezasını tamamlayan yarınki karşılaşmada görev verilmesi halinde forma giyebilecek.

6 FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta yarın oynanacak müsabaka öncesi 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Üçer sarı kartı bulunan , Valentin Rosier, Cyle Larin, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz ve Welinton Souza yarınki mücadelede kart görmeleri halinde 36. haftada oynanacak maçında cezalı duruma düşecek.



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