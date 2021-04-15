Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın ilgilendiği golcüyü açıkladılar!

Haberlerde, Shakhtar Donetsk ile Dinamo Kiev'in de listesinde bulunan genç santrforu Belçika'dan bazı kulüplerin de takip ettiği bildirildi.

ARTEM DOVBYK KİMDİR?

Dnipro-1 ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek Artem Dovbyk, kariyerine Dnipro altyapısında başladı. Zaria Balti, Midtjylland ve Sönderjyske deneyimleri bulunan Ukraynalı oyuncu, sezon başında Dnipro-1 takımına transfer oldu. 1.89 boyundaki golcü isim, bu sezon çıktığı 23 karşılaşmada 9 gol atarken 1 de asist yaptı.