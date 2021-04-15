Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın ilgilendiği golcüyü açıkladılar!

Süper Lig'de lider konumda bulunan Beşiktaş, bir yandan şampiyonluğa odaklanırken diğer yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Süper Lig'de lider konumda bulunan Beşiktaş, bir yandan şampiyonluğa odaklanırken diğer yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Siyah-beyazlı takımda Cenk Tosun'un uzun süreli sakatlığı moralleri bozdu. Kanadalı golcüsü Cyle Larin'e de iyi bir teklif gelmesi halinde satışına sıcak bakan yönetim, alternatif arayışına girdi.
Forvet mevkisi için çalışmalarına devam eden Beşiktaş, aradığı ismi Ukrayna'da buldu.
Ülke basınında yer alan haberlere göre siyah-beyazlılar, Dnipro-1 takımının 23 yaşındaki golcüsü Artem Dovbyk ile yakından ilgileniyor.
Haberlerde, Shakhtar Donetsk ile Dinamo Kiev'in de listesinde bulunan genç santrforu Belçika'dan bazı kulüplerin de takip ettiği bildirildi.
ARTEM DOVBYK KİMDİR?
Dnipro-1 ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek Artem Dovbyk, kariyerine Dnipro altyapısında başladı. Zaria Balti, Midtjylland ve Sönderjyske deneyimleri bulunan Ukraynalı oyuncu, sezon başında Dnipro-1 takımına transfer oldu. 1.89 boyundaki golcü isim, bu sezon çıktığı 23 karşılaşmada 9 gol atarken 1 de asist yaptı.