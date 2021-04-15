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Son dakika spor haberi: 'ın ilgilendiği golcüyü açıkladılar!

Son dakika haberleri... 'de şampiyonluğun en güçlü adaylarından olan Beşiktaş, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına da başladı. Siyah-beyazlı takımın ilgilendiği golcü ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2021 Perşembe 10:10
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın ilgilendiği golcüyü açıkladılar!

'de lider konumda bulunan , bir yandan şampiyonluğa odaklanırken diğer yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın ilgilendiği golcüyü açıkladılar!

Siyah-beyazlı takımda Cenk Tosun'un uzun süreli sakatlığı moralleri bozdu. Kanadalı golcüsü Cyle Larin'e de iyi bir teklif gelmesi halinde satışına sıcak bakan yönetim, alternatif arayışına girdi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın ilgilendiği golcüyü açıkladılar!

Forvet mevkisi için çalışmalarına devam eden , aradığı ismi Ukrayna'da buldu.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın ilgilendiği golcüyü açıkladılar!

Ülke basınında yer alan haberlere göre siyah-beyazlılar, Dnipro-1 takımının 23 yaşındaki golcüsü Artem Dovbyk ile yakından ilgileniyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın ilgilendiği golcüyü açıkladılar!

Haberlerde, Shakhtar Donetsk ile Dinamo Kiev'in de listesinde bulunan genç santrforu Belçika'dan bazı kulüplerin de takip ettiği bildirildi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın ilgilendiği golcüyü açıkladılar!

ARTEM DOVBYK KİMDİR?

Dnipro-1 ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek Artem Dovbyk, kariyerine Dnipro altyapısında başladı. Zaria Balti, Midtjylland ve Sönderjyske deneyimleri bulunan Ukraynalı oyuncu, sezon başında Dnipro-1 takımına transfer oldu. 1.89 boyundaki golcü isim, bu sezon çıktığı 23 karşılaşmada 9 gol atarken 1 de asist yaptı.

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