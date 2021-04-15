Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Josef De Souza, siyah-beyazlı taraftarların sevgisini eski takımına karşı mücadelesiyle kazandığını söyledi. Josef De Souza, Türkiye'deki bir önceki kulübü Fenerbahçe'de de iyi işler çıkardığı ifade ederek, "Bazı Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş'ta yaptıklarımı görünce sinirli mesajlar atıyor ve 'Bunları neden Fenerbahçe'de yapmadın?' diyorlar. Ama ben Fenerbahçe'de geçirdiğim süreçte de harika bir iş çıkardığımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

KARAKTERİMİ GÖRDÜLER

Brezilyalı yıldız Josef şöyle devam etti: "Beşiktaş'ta başlangıcın biraz zor olacağını biliyordum, ama tüm bunların değişmesi için biraz zamana ihtiyaç vardı. Nitekim sahip olduğum karakteri gördüler. İlk Fenerbahçe maçında hayatımı verdim ve Beşiktaş taraftarlarını kazandım. Onların şerefine burada 'Joker de Souza' yazılı bir dövme yaptırdım. Bu, bana olan tüm şefkatleri için onları onurlandırmanın bir yoluydu."

HAVALANMAYA İZİN VERMEYİZ!

Brezilyalı orta saha oyuncusu, bu sezon ligde şampiyonluğa koşan Beşiktaş'ın farkını çarpıcı bir örnekle açıkladı: "Teknik kalitemiz elbette fark yaratıyor. Takım olarak iyi oynuyoruz. Ama aynı zamanda burada bir aile oluşturduk, bu diğer takımlarda görmediğim bir şey. Tecrübeli bir futbolcuyum. Takımdaki diğer tecrübeli oyuncularla birlikte havalanmaya başladığımızı gördüğümüzde duruma el koyuyoruz. Ayakların tekrar yere basmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu da ancak mütevazı olup sahada birbirimiz için koşarak sağlanabilir."

HER OYUNCU ÖNEMLİ

Takımda çok sayıda kaliteli oyuncu var. Bazıları fazla süre alamayabiliyor. Ama ben onların ne kadar kaliteli olduklarını biliyorum. Bu yüzden sık sık yanlarına gidip onlarla konuşuyorum. Takımdaki her bir oyuncunun bizim için çok önemli olduğunu biliyoruz.

6 NUMARAYI SEVİYORUM

Brezilyalı oyuncu Josef De Souza, 6 numara pozisyonunun kendisine çok yakıştığının ifade ederek şu yorumu yaptı: "Her zaman topla çıkacak teknik kaliteye sahiptim ve bu da birlikte çalıştığım tüm antrenörlerin ikinci bir orta saha oyuncusu olarak oynamamı istemesine neden oldu. Ama kendimi her zaman topu çalıp oyunu arkadan kuran adam gibi hissettim. Şu anda hep istediğim pozisyonda oynuyorum ve bu yüzden gerçekten mutluyum."

MİLLİ TAKIM SÜRPRİZ OLMAZ

Josef, birlikte oynadığı oyuncuların kendisinin gelişimine katkıda bulunduğunu söyleyerek, "Bugün daha az göz önünde olan bir ligde oynadığım için milli takıma dönmemin zor olduğunu biliyorum, ancak geri dönersem bu benim için sürpriz olmayacak. Dünya futbolunu çok yakından takip ediyorum, hepsini izliyorum. Ama aşırı kaliteli oyuncularla oynarsam futbolumun yükseleceğinden hiç şüphem yok" dedi.