"Biz daha mağduruz!"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün sponsorluk anlaşmasında gündeme dair açıklamalarda bulundu. G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz'in, Kulüpler Birliği'nden istifası hakkında sorulan soruya Başkan Çebi, "Kulüpler Birliği'nde alınmış hiçbir karar yok. Kendisi alınan kararlardan rahatsız olduğunu söyledi ama biz bir karar almadık. Biz burada icraat yapıyoruz. Sayın Başkan'a mesaj attım, kendisini rahatsız eden kararları sordum ama bir yanıt alamadım" yanıtını verdi ve şöyle devam etti: "Bir maç kaybedildikten sonra kulüp başkanları kameralar karşısında çıkar ve hakemleri şikayet eder. Bunu zamanında biz de yaptık. Kaybedilen maçlardan sonra hakemlerden gördükleri zararı dile getirmiş olabilir, bir şey diyemiyorum. Ama hakemlerden canı yanan taraf ise en çok biz olduk. Biz G.Saray'dan daha fazla mağduruz!"

118 YILDIR HERKESiN PARASI ÖDENDİ

Beşiktaş Başkanı Çebi, pandeminden zarar gördüklerini açıkça belirtirken bu konuda şu ifadeleri kullandı: "Kulüp, tarihinde olmadığı kadar finansal rahatlık içerisinde. Pandemiden zarar gördük. Kulübümüz KÇÖ'den faydalanmıştır ancak pandemi mücbir sebeptir, olağanüstü bir durumdur. Biz çalıştırdığımız kimsenin hakkını yemedik. Eğer çalıştırmıyorsak, gelip hak talep ediyorlarsa bu doğru değildir. Beşiktaş, 118 yıldır tüm çalışanların parasını ödemiştir. 1-2 aydan fazla çalışanlarımıza borcumuz yok" diye konuştu.

CENK'İ ZEMİN SAKATLADI

Çebi Cenk'in sakatlığının zeminden kaynaklandığını ifade etti. Başkan Çebi, "Yaşanan durumun sahanın iyi bakılmamasından kaynaklanması bizi daha da üzmüştür. Körün, gözüne parmak sokmak gibi oldu. Stattaki zeminin sulanması, yumuşatılmasıyla ilgili gerekli hassasiyet gösterilmedi. Canlı yayını erteleme konusundaki hassasiyeti, kendi sahalarının yumuşamasında gösteremediler maalesef" diye konuştu.