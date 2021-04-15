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Bilic’ten çifte kanca

’ın eski teknik direktörlerinden , Gouan’da transfer çalışmalarına başladı. Slaven Bilic’in menajerlik yapan kardeşi transferi için kapıyı çaldı ve bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Oğuzhan Özyakup için rakam istedi. Bu arada Bilic’in Oğuzhan dışında ’yi de ’e götürmek istediği iddia edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2021 Perşembe 06:50
Bilic’ten çifte kanca
'ın eski teknik direktörlerinden , Gouan'da transfer çalışmalarına başladı. Slaven Bilic'in menajerlik yapan kardeşi transferi için kapıyı çaldı ve bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Oğuzhan Özyakup için rakam istedi. Bu arada Bilic'in Oğuzhan dışında 'yi de 'e götürmek istediği iddia edildi.
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