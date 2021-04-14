Son dakika spor haberleri: Borsa İstanbul'da en değerli kulüp Beşiktaş!

Spor Toto Süper Lig'de sezonun bitimine kısa bir süre kala liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, borsada da büyük bir yükselişe geçti.

Siyah-beyazlı kulüp, Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören kulüpler arasında en değerli takım oldu.

Sezon başında değeri 750 milyon lira olan Beşiktaş'ın borsadaki değeri, şampiyonluk yoluna girmesiyle birlikte 4'e katlandı.

TARİHTE BİR İLK!

Ajansspor'un derlediği habere göre; siyah-beyazlıların değeri tarihinde ilk defa 3 milyar lirayı geçmeyi başardı. Beşiktaş, Borsa İstanbul'da 3 milyar 84 milyon lira değere ulaştı.

F.BAHÇE, G.SARAY VE TRABZON NE DURUMDA?

Fenerbahçe'nin değeri ise 3 milyar 38 milyon lira. Bu alanda sarı-lacivertli kulübü Galatasaray takip ediyor. Sarı-kırmızılıların değeri 1.9 milyar lira. Trabzonspor ise 990 milyon liralık değeri ile 4'üncü sırada yer alıyor.