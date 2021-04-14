Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Borsa İstanbul'da en değerli kulüp Beşiktaş!

Son dakika spor haberleri: 'da en değerli kulüp !

'de şampiyonluğa koşan lider , 'da da zirveye çıktı. Borsadaki değeri tarihte ilk kez 3 milyar lirayı aşan siyah-beyazlılar, ezeli rakipleri , ve 'u geride bırakmayı başardı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2021 Çarşamba 11:56
Son dakika spor haberleri: Borsa İstanbul'da en değerli kulüp Beşiktaş!

Spor Toto 'de sezonun bitimine kısa bir süre kala liderlik koltuğunda oturan , borsada da büyük bir yükselişe geçti.

Siyah-beyazlı kulüp, 'da hisseleri işlem gören kulüpler arasında en değerli takım oldu.

Sezon başında değeri 750 milyon lira olan Beşiktaş'ın borsadaki değeri, şampiyonluk yoluna girmesiyle birlikte 4'e katlandı.

TARİHTE BİR İLK!
'un derlediği habere göre; siyah-beyazlıların değeri tarihinde ilk defa 3 milyar lirayı geçmeyi başardı. Beşiktaş, Borsa İstanbul'da 3 milyar 84 milyon lira değere ulaştı.

F.BAHÇE, G.SARAY VE TRABZON NE DURUMDA?
'nin değeri ise 3 milyar 38 milyon lira. Bu alanda sarı-lacivertli kulübü takip ediyor. Sarı-kırmızılıların değeri 1.9 milyar lira. ise 990 milyon liralık değeri ile 4'üncü sırada yer alıyor.

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