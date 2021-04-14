Son dakika spor haberleri: Beşiktaşlı Josef de Souza'dan olay Fenerbahçe yorumu! "Hayatımı verdim ve..."

Beşiktaş 'ın sezon başında Al Ahli'den kadrosuna kattığı Josef de Souza , bu sezonki performansı ve takımın gidişatı hakkkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Goal'e konuşan Breziylalı orta saha oyuncusu, eski takımı Fenerbahçe 'yle ilgili de flaş sözler sarf etti.

Menajerime Türkiye'de hangi kulüp defansif bir orta saha oyuncusu isterse onlara hazır olduğumu bildirmesini söylemiştim. Eğer kariyerimin başından beri bu rolde oynasaydım önümde çok daha farklı yollar açılabilirdi.

Her zaman topla çıkacak teknik kaliteye sahiptim ve bu da birlikte çalıştığım tüm antrenörlerin ikinci bir orta saha oyuncusu olarak oynamamı istemesine neden oldu. Ama kendimi her zaman topu çalıp oyunu arkadan kuran adam gibi hissettim. Şu anda hep istediğim pozisyonda oynuyorum ve bu yüzden gerçekten mutluyum.