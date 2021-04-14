Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Beşiktaşlı Josef de Souza'dan olay Fenerbahçe yorumu! "Hayatımı verdim ve..."

Son dakika spor haberleri: Beşiktaşlı 'dan olay yorumu! "Hayatımı verdim ve..."

'ın bu sezonki başarısında büyük pay sahibi olan , takımın gidişatı ve kendi performansı hakkında açıklamalarda bulundu. Brezilyalı futbolcu, eski kulübü 'yle ilgili de öarpıcı ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2021 Çarşamba 09:34
Son dakika spor haberleri: Beşiktaşlı Josef de Souza'dan olay Fenerbahçe yorumu! "Hayatımı verdim ve..."

'ın sezon başında Al Ahli'den kadrosuna kattığı , bu sezonki performansı ve takımın gidişatı hakkkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Goal'e konuşan Breziylalı orta saha oyuncusu, eski takımı 'yle ilgili de flaş sözler sarf etti.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaşlı Josef de Souza'dan olay Fenerbahçe yorumu! "Hayatımı verdim ve..."

İşte Josef'in açıklamalarından satır başları:

Menajerime Türkiye'de hangi kulüp defansif bir orta saha oyuncusu isterse onlara hazır olduğumu bildirmesini söylemiştim. Eğer kariyerimin başından beri bu rolde oynasaydım önümde çok daha farklı yollar açılabilirdi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaşlı Josef de Souza'dan olay Fenerbahçe yorumu! "Hayatımı verdim ve..."

Her zaman topla çıkacak teknik kaliteye sahiptim ve bu da birlikte çalıştığım tüm antrenörlerin ikinci bir orta saha oyuncusu olarak oynamamı istemesine neden oldu. Ama kendimi her zaman topu çalıp oyunu arkadan kuran adam gibi hissettim. Şu anda hep istediğim pozisyonda oynuyorum ve bu yüzden gerçekten mutluyum.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaşlı Josef de Souza'dan olay Fenerbahçe yorumu! "Hayatımı verdim ve..."

Bazı Fenerbahçeli taraftarlar, 'ta yaptıklarımı görünce sinirli mesajlar atıyor ve 'Bunları neden 'de yapmadın?' diyor. Mutluyum, çünkü Fenerbahçe'de geçirdiğim süreçte harika bir iş çıkardığımı düşünüyorum. Çok güzel geçen bir üç yıldı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaşlı Josef de Souza'dan olay Fenerbahçe yorumu! "Hayatımı verdim ve..."

"F.BAHÇE MAÇINDA HAYATIMI VERDİM"

'ta başlangıcın biraz zor olacağını biliyordum, ama tüm bunların değişmesi için biraz zamana ihtiyaç vardı. Nitekim sahip olduğum karakteri gördüler. İlk maçında hayatımı verdim ve Beşiktaş taraftarlarını kazandım.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaşlı Josef de Souza'dan olay Fenerbahçe yorumu! "Hayatımı verdim ve..."

Onların şerefine burada 'Joker de Souza' yazılı bir dövme yaptırdım. Bu, bana olan tüm şefkatleri için onları onurlandırmanın bir yoluydu.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaşlı Josef de Souza'dan olay Fenerbahçe yorumu! "Hayatımı verdim ve..."

"BURADA BİR AİLE OLUŞTURDUK"

Birçok takımda birçok oyuncuyla çalıştım. Teknik kalitemiz elbette fark yaratıyor. Takım olarak iyi oynuyoruz. Ama aynı zamanda burada bir aile oluşturduk, bu diğer takımlarda görmediğim bir şey.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaşlı Josef de Souza'dan olay Fenerbahçe yorumu! "Hayatımı verdim ve..."

Tecrübeli bir futbolcuyum. Takımdaki diğer tecrübeli oyuncularla birlikte havalanmaya başladığımızı gördüğümüzde duruma el koyuyoruz. Ayakların tekrar yere basmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu da ancak mütevazı olup sahada birbirimiz için koşarak sağlanabilir.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaşlı Josef de Souza'dan olay Fenerbahçe yorumu! "Hayatımı verdim ve..."

Takımda çok sayıda kaliteli oyuncu var. Bazıları fazla süre alamayabiliyor. Ama ben onların ne kadar kaliteli olduklarını biliyorum. Bu yüzden sık sık yanlarına gidip onlarla konuşuyorum. Takımdaki her bir oyuncunun bizim için çok önemli olduğunu biliyoruz.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaşlı Josef de Souza'dan olay Fenerbahçe yorumu! "Hayatımı verdim ve..."

Türkiye'de dördüncü senemi geçiriyorum ve henüz Türkçe konuşamıyorum. Burada tercümanlarla birlikte çalışıyoruz. Aklımız tamamen futbola odaklanmış durumda, ama Türkçeyi öğrenmem lâzım.

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