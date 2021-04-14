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Son dakika spor haberi: 'ta Ghezzal sıkıntısı

Son dakika haberi: 'in 34. haftasında 'u deplasmanda 4-2'lik skorla mağlup eden Beşiktaş'ta Ghezzal'ın performansı alkış toplamıştı. Sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona erecek olan Cezayirli futbolcu için ekibi ile görüşmeler sürüyor. Fakat yıldız futbolcu ile ilgili son gelişmeler olumlu değil. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 22:36 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Ghezzal sıkıntısı

Asistleri ve golleriyle 'ın başarısında büyük rol oynayan Rachid Ghezzal'ın geleceği belirsizliğini koruyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Ghezzal sıkıntısı

Siyah-Beyazlılar'ın yeni sezonda da takımda tutmak için uğraştığı Cezayirli yıldız konusunda gelişmeler pek de iç açıcı değil.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Ghezzal sıkıntısı

YENİ SEZONDA PLANINDA VAR

Leıcester Teknik Direktörü Brendan Rodgers, Roma'dan kiralanan Cengiz Ünder'i yeni sezonda düşünmüyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Ghezzal sıkıntısı

Başarılı hocanın Cengiz'in yerine Ghezzal'ı kullanmak istediği ifade ediliyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Ghezzal sıkıntısı

GHEZZAL KALMAK İSTİYOR...

Ayrıca İngilizler 1 yıl daha sözleşmesi olan yıldız futbolcunun bonservisini 8 milyon Euro olarak belirledi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Ghezzal sıkıntısı

Geleceği ile ilgili konuşan Ghezzal ise 'ta kalmak istediğini söyledi. (Takvim)

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