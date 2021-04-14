Son dakika spor haberi: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi "Galatasaray'dan daha mağduruz!"

İşte Çebi'nin açıklamalarından satır başları:

Ahmet Nur Çebi: "Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu'ndan, orada alınan kararlardan dolayı istifa ettiğini söylemiştir. Kendisine, hangi kararlardan rahatsız olduğunu sordum ama cevap alamadım."

Ahmet Nur Çebi: "Kaybedilen maçlardan sonra, kulüp başkanları hakemleri suçlar. Mustafa Cengiz Bey, hakemleri bu yüzden suçlamıştır. Zamanında biz de suçladık ama şunu bilmeliler ki, hakemlerden dolayı biz onlardan daha çok mağdur olduk ve olmaya da devam ediyoruz."

"Erzurumspor saha zeminini yumuşatma konusunda gerekli hassasiyeti göstermedi.

Beşiktaş finansal açıdan bugüne kadar hiç olmadığı kadar iyi durumda."