Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi "Galatasaray'dan daha mağduruz!"

Son dakika spor haberi: Başkanı "Galatasaray'dan daha mağduruz!"

Son dakika spor haberi... 'de liderliğini sürdüren ve şampiyonluk yolunda emin adımla ilerleyen 'ta Başkan düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kulüp gündemini değerlendiren Çebi, Mustafa Cengiz'in sözlerine yönelik olarak hakemlerden dolayı biz onlardan daha çok mağdur olduk ve olmaya da devam ediyoruz."

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2021 Çarşamba 12:57 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2021 Çarşamba 13:08
Son dakika spor haberi: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi "Galatasaray'dan daha mağduruz!"

İşte Çebi'nin açıklamalarından satır başları:

: "Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu'ndan, orada alınan kararlardan dolayı istifa ettiğini söylemiştir. Kendisine, hangi kararlardan rahatsız olduğunu sordum ama cevap alamadım."

Ahmet Nur Çebi: "Kaybedilen maçlardan sonra, kulüp başkanları hakemleri suçlar. Mustafa Cengiz Bey, hakemleri bu yüzden suçlamıştır. Zamanında biz de suçladık ama şunu bilmeliler ki, hakemlerden dolayı biz onlardan daha çok mağdur olduk ve olmaya da devam ediyoruz."

"Erzurumspor saha zeminini yumuşatma konusunda gerekli hassasiyeti göstermedi.

finansal açıdan bugüne kadar hiç olmadığı kadar iyi durumda."

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