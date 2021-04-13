Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Rachid Ghezzal'den flaş açıklama! Beşiktaş'ta kalacak mı?

Son dakika spor haberleri: 'den flaş açıklama! 'ta kalacak mı?

'ın sezon başında 'den kiraladığı , hem Türkiye hem de geleceği hakkında basınına açıklamalarda bulundu. Bu sezon şu ana kadar yaptığı 14 asistle parlayan Cezayirli kanat oyuncusu, Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağıyla ilgili soruya flaş bir yanıt verdi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 09:39
Son dakika spor haberleri: Rachid Ghezzal'den flaş açıklama! Beşiktaş'ta kalacak mı?

'a bu sezon 14 asist ve 3 gol ile takımına büyük katkı sağlayan , geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Son dakika spor haberleri: Rachid Ghezzal'den flaş açıklama! Beşiktaş'ta kalacak mı?

Sezon başında 'den kiralanan Cezayirli kanat oyuncusu, beIN Sports Fransa kanalına verdiği röportajda flaş ifadeler kullandı.

Son dakika spor haberleri: Rachid Ghezzal'den flaş açıklama! Beşiktaş'ta kalacak mı?

İşte Ghezzal'in açıklamalarından satır başları:


"'ta 1 yıl kiralık ve satın alma opsiyonu olmadan anlaştım. Bonservisim hala 'de. Leicester City ile 1 yıl daha sözleşmem var. Gelecek sezon ne olacağını henüz bilmiyorum. Beşiktaş'ta devamlılığımın olması beni mutlu edecektir. Şimdilik şampiyonluğa odaklandım. Ayrıca kupa finali oynayacağız. İki kupayı da kazanırsak şahane olur."

Son dakika spor haberleri: Rachid Ghezzal'den flaş açıklama! Beşiktaş'ta kalacak mı?

"BEŞİKTAŞ SAYESİNDE..."

"'ta şampiyon olursak gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacağız. Ayrıca Beşiktaş'taki performansım sayesinde iki buçuk yıl sonra milli takıma kavuştum. Kısa süre içinde Afrika Kupası ve Dünya Kupası var. Gelecek sezon için seçimi yaparken bu konular da etkili olacak."

Son dakika spor haberleri: Rachid Ghezzal'den flaş açıklama! Beşiktaş'ta kalacak mı?

"'ta bize güç veren en önemli şey aile gibi olmamız. Yıldız oyuncuların olduğu bir kadroya sahip değiliz belki ama herkes birbiri için mücadele ediyor. Bu da bizi güçlü kılıyor. Takımdaki her şey bir noktada sonunu getirmemiz ve sahada kendimizi iyi hissetmemiz için biraraya gelmiş gibi."

Son dakika spor haberleri: Rachid Ghezzal'den flaş açıklama! Beşiktaş'ta kalacak mı?

"ROSIER OYUNUMA BÜYÜK KATKI SAĞLADI"

"Sağ kanatta Rosier ile birlikte oynuyoruz. Aynı dili konuşmamız işimi kolaylaştırıyor. Rosier, oyunuma ve performasına büyük katkı sağladı."

Son dakika spor haberleri: Rachid Ghezzal'den flaş açıklama! Beşiktaş'ta kalacak mı?

ABOUBAKAR'A ÖVGÜ

"Forvette Aboubakar gibi çok kaliteli bir oyuncumuz var. Asist sayımın artmasında bana yardımcı oldu."

Son dakika spor haberleri: Rachid Ghezzal'den flaş açıklama! Beşiktaş'ta kalacak mı?

"PİŞMANLIK DUYUYORUM"

"Son 3 sezon benim için zor geçti. Yeteri kadar süre alamadım. Son 3 yılda 3 farklı ülke ve 3 farklı kulüpte oynadım. Kendimi daha fazla gösteremediğim için pişmanlık duyuyorum. Kendimi yeniden bulmak, eski seviyeme dönebilmek için 'ın teklifini kabul ettim. Kararımın doğru olduğunu görmek beni mutlu ediyor."

Son dakika spor haberleri: Rachid Ghezzal'den flaş açıklama! Beşiktaş'ta kalacak mı?

Bu arada , ile 1 yıl sözleşmesi kalan Ghezzal'ın bonservisini almak için harekete geçerken, İngiliz ekibi ile devam eden görüşmelerde henüz sonuç çıkmadı.

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