Son dakika spor haberleri: Rachid Ghezzal'den flaş açıklama! Beşiktaş'ta kalacak mı?

Beşiktaş'a bu sezon 14 asist ve 3 gol ile takımına büyük katkı sağlayan Rachid Ghezzal, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.
Sezon başında Leicester City'den kiralanan Cezayirli kanat oyuncusu, beIN Sports Fransa kanalına verdiği röportajda flaş ifadeler kullandı.
İşte Ghezzal'in açıklamalarından satır başları:
"Beşiktaş'ta 1 yıl kiralık ve satın alma opsiyonu olmadan anlaştım. Bonservisim hala Leicester City'de. Leicester City ile 1 yıl daha sözleşmem var. Gelecek sezon ne olacağını henüz bilmiyorum. Beşiktaş'ta devamlılığımın olması beni mutlu edecektir. Şimdilik şampiyonluğa odaklandım. Ayrıca kupa finali oynayacağız. İki kupayı da kazanırsak şahane olur."