Son dakika spor haberleri: Rachid Ghezzal'den flaş açıklama! Beşiktaş'ta kalacak mı?

" Beşiktaş 'ta şampiyon olursak gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacağız. Ayrıca Beşiktaş'taki performansım sayesinde iki buçuk yıl sonra milli takıma kavuştum. Kısa süre içinde Afrika Kupası ve Dünya Kupası var. Gelecek sezon için seçimi yaparken bu konular da etkili olacak."

"Beşiktaş'ta bize güç veren en önemli şey aile gibi olmamız. Yıldız oyuncuların olduğu bir kadroya sahip değiliz belki ama herkes birbiri için mücadele ediyor. Bu da bizi güçlü kılıyor. Takımdaki her şey bir noktada sonunu getirmemiz ve sahada kendimizi iyi hissetmemiz için biraraya gelmiş gibi."