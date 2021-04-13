Ghezzal formunun zirvesinde

Beşiktaş'ın Cezayirli orta saha oyuncusu Rachid Ghezzal, hücumda takımına katkısını sürdürdü. Bu sezon oynadığı 23 lig maçında 3. golünü atan Ghezzal, 14 de asist yaparak, siyah-beyazlı ekibin son yıllardaki en fazla asist yapan oyuncusu oldu. Beşiktaş'ta 2016-2017 sezonunda Quaresma 13 asist yaparak, son 10 yılın en yüksek rakamına çıkan isim olurken, Ghezzal Portekizli oyuncuyu geride bırakmayı başardı.



MÜLLER'İ GEÇMEK İSTİYOR

Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ta ikinci baharını yaşıyor. Erzurum maçında klas bir gol atan ve bir de gol pası veren Cezayirli solak futbolcu, Avrupa'da asist krallığı yarışında Thomas Müller'i zorluyor. Toplam 14 asiste erişen 28 yaşındaki futbolcu, Avrupa'da tüm liglerde asist yapan futbolcular arasında ikinci sıraya yerleşti. 16 asisti bulunan Bayern'in yıldızı ve Ghezzal arasında ligler bitene kadar rekabet sürecek.



TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK

Beşiktaş yönetimi, Ghezzal'ın önümüzdeki sezon da takımda kalması için tüm şartlarını zorlayacak. Leicester şimdiye kadar bir rakam vermedi. Başkan Çebi de, Yalçın'a Ghezzal için söz verdi. Şampiyonluk gelirse Şampiyonlar Ligi'nden gelecek rakama göre Ghezzal'a 5 milyon euro'ya kadar bonservis teklif edilmesi kararı alındı.