Son dakika spor haberleri: Anderson Talisca'dan transfer açıklaması! "Türkiye'ye dönmek..."

Benfica'dan kiralık olarak 2016-2018 yılları arasında Beşiktaş forması giyen ve kariyerini Çin ekibi Guangzhou'da sürdüren Anderson Talisca, geleceği hakkında konuştu.
Transfer döneminde ismi 3 büyüklerle anılan Brezilyalı futbolcu, İHA'ya verdiği röportajda Türkiye'ye transferine açık kapı bıraktı.
İşte Talisca'nın açıklamalarından satır başları:
"Beşiktaş'a geldiğim ilk sezon saha içi ve saha dışında takımda çok güzel bir hava vardı. Takım olarak çok çalışıyorduk. Çok gol attığımız, güzel maçlar oynadığımız bir sezondu. Tüm çalışmamızın emeğini saha içinde alarak hak edilmiş bir şampiyonluk yaşadığımıza inanıyorum."