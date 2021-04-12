Son dakika spor haberleri: Anderson Talisca'dan transfer açıklaması! "Türkiye'ye dönmek..."

"ŞENOL GÜNEŞ BENİM BABAM" "Şenol Güneş'in teknik direktörlüğün yanı sıra karakteri ile her futbolcu için çok özel bir yeri olduğunu söyleyebilirim. Biz çok iyi anlaşıyorduk ve ondan çok şey öğrendim. Bana en çok yardım eden kişiydi, kendisine 'Baba' diye hitap ederdim. Evet, benim için bir babaydı, bana çok yardım etti"

"BENFICA'YA ATTIĞIM GOL..." "Benfica'ya karşı attığım gol hem Beşiktaş hem taraftar hem de benim için çok önemliydi. Beşiktaş kariyerimin o gol ile başladığını söyleyebilirim. Maçın son dakikalarında gelen gol kulüp için çok önemliydi. O serbest vuruş sayesinde taraftar ile aramda özel ve kuvvetli bir bağ oluştu ve şansımıza gerçekten çok güzel bir gol oldu."