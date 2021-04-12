Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Anderson Talisca'dan transfer açıklaması! "Türkiye'ye dönmek..."

Son dakika spor haberleri: 'dan transfer açıklaması! "'ye dönmek..."

Transfer döneminde ismi 3 büyüklerle anılan 'ın eski yıldızı , geleeği hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Brezilyalı futbolcu, 'ye transferine açık kapı bırakırken, Beşiktaş'la ilgili de bomba ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 10:56
Son dakika spor haberleri: Anderson Talisca'dan transfer açıklaması! "Türkiye'ye dönmek..."

Benfica'dan kiralık olarak 2016-2018 yılları arasında forması giyen ve kariyerini Çin ekibi Guangzhou'da sürdüren , geleceği hakkında konuştu.

Son dakika spor haberleri: Anderson Talisca'dan transfer açıklaması! "Türkiye'ye dönmek..."

Transfer döneminde ismi 3 büyüklerle anılan Brezilyalı futbolcu, İHA'ya verdiği röportajda 'ye transferine açık kapı bıraktı.

İşte Talisca'nın açıklamalarından satır başları:

Son dakika spor haberleri: Anderson Talisca'dan transfer açıklaması! "Türkiye'ye dönmek..."

"'a geldiğim ilk sezon saha içi ve saha dışında takımda çok güzel bir hava vardı. Takım olarak çok çalışıyorduk. Çok gol attığımız, güzel maçlar oynadığımız bir sezondu. Tüm çalışmamızın emeğini saha içinde alarak hak edilmiş bir şampiyonluk yaşadığımıza inanıyorum."

Son dakika spor haberleri: Anderson Talisca'dan transfer açıklaması! "Türkiye'ye dönmek..."

"ŞENOL GÜNEŞ BENİM BABAM"

"Şenol Güneş'in teknik direktörlüğün yanı sıra karakteri ile her futbolcu için çok özel bir yeri olduğunu söyleyebilirim. Biz çok iyi anlaşıyorduk ve ondan çok şey öğrendim. Bana en çok yardım eden kişiydi, kendisine 'Baba' diye hitap ederdim. Evet, benim için bir babaydı, bana çok yardım etti"

Son dakika spor haberleri: Anderson Talisca'dan transfer açıklaması! "Türkiye'ye dönmek..."

"BENFICA'YA ATTIĞIM GOL..."

"Benfica'ya karşı attığım gol hem hem taraftar hem de benim için çok önemliydi. Beşiktaş kariyerimin o gol ile başladığını söyleyebilirim. Maçın son dakikalarında gelen gol kulüp için çok önemliydi. O serbest vuruş sayesinde taraftar ile aramda özel ve kuvvetli bir bağ oluştu ve şansımıza gerçekten çok güzel bir gol oldu."

Son dakika spor haberleri: Anderson Talisca'dan transfer açıklaması! "Türkiye'ye dönmek..."

"EN İYİSİ QUARESMA"

"'de beraber ya da rakip olarak oynadığım en iyi futbolcu Quaresma'ydı. Serbest vuruşlarımıza gelirsek, düşünülenin aksine aramızda bu konuda hiçbir zaman bir tartışma geçmedi. Bazen o, bazen ben kullanıyordum. Saha içinde olabilecek tatlı atışmalardı. Kimin daha iyi olduğu konusunda ise sanırım attığımız goller cevabı verecektir"

Son dakika spor haberleri: Anderson Talisca'dan transfer açıklaması! "Türkiye'ye dönmek..."

"TÜRK TAKIMLARIYLA GÖRÜŞMEDİM"

"'den ayrıldığım dönemden beri her transfer döneminde hakkımda özellikle Galatasaray olmak üzere birçok haber çıktı. da dahil olmak üzere hiçbir Türk takımı ile görüşmedim ve kimseden resmi bir teklif almadım. Yazılan tüm haberler yalandı."

Son dakika spor haberleri: Anderson Talisca'dan transfer açıklaması! "Türkiye'ye dönmek..."

"BEŞİKTAŞ TARAFTARINI ÇOK ÖZLÜYORUM"

"'de yaşadığım döneme dair şikayet edebileceğim tek bir anım yok. Muhteşem iki sene geçirdim. Geldiğim ilk andan itibaren taraftara hayran kaldım. Beraber 3'lü çektiğimiz o anları unutamıyorum ve her seferinde gülümseyerek hatırlıyorum. Taraftar her zaman bana çok büyük ilgi ve sevgi gösterdi, hepsine çok teşekkür ederim. Sosyal medya üzerinden 'ı özlediğim anlarda paylaşımlar yapıyorum çünkü Beşiktaş'ta yaşadığım her an çok özeldi. O günleri çok özlüyorum"

Son dakika spor haberleri: Anderson Talisca'dan transfer açıklaması! "Türkiye'ye dönmek..."

"SÖZ HAKKIM YOKTU"

"Taraftarın bana çok kızdığını biliyorum ama dürüst olmak gerekirse o süreçte benim çok fazla bir söz hakkım yoktu. Sözleşmem sebebiyle tüm haklarım Benfica'ya aitti ve onlar ne derse yapmak zorundaydım. O şekilde de oldu. Güç Benfica'nın elindeydi"

Son dakika spor haberleri: Anderson Talisca'dan transfer açıklaması! "Türkiye'ye dönmek..."

"TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTİYORUM"

"Her zaman söylediğim gibi 'de yaşadığım 2 sene hayatımın en güzel anılarıydı. benim için çok özel bir yere sahip, taraftara olan hayranlığım ise bambaşka. Hep beni desteklemeye devam ettiler ve hala bağlantı içerisindeyiz. Şu an zaman söylemek için erken olsa da uygun koşullar ve şartlar oluştuğunda Türkiye'ye dönmek istiyorum"

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