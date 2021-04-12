Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Spor yazarları BB Erzurumspor-Beşiktaş maçını yorumladı!

Son dakika spor haberi: Spor yazarları - maçını yorumladı!

Son dakika haberleri... 'in 34. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı 'u 4-2 yenerek liderliğini sürdürdü. Spor yazarları da bu karşılaşmayı dikkat çeken yorumlarla değerlendirdi. İşte o yazılar... ()

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 08:14
Son dakika spor haberi: Spor yazarları BB Erzurumspor-Beşiktaş maçını yorumladı!

TURGAY DEMİR - MUHTEŞEM DETAY!

Şampiyonluk yolunda kolay maç yok… Her rakibe saygı duymalı, maçların her anını tam motivasyonla yaşamalısınız… Normal şartlarda bu deplasmanda ilk golü bulan 'ın maçı kolay kazanmasını beklersiniz ama öyle olmadı… Kartal attı ardından yedi, attı yine yedi… Kağıt üzerinde bunu beklemezsiniz çünkü Erzurumspor bu kadar golcü bir takım değil. Ancak şanstı, şanssızlıktı, kaleci hatalarıydı derken maçın ilk bölümü düello şeklinde geçti. Atiba yine asistini yaptı ama her zamanki oyunundan uzaktı. Bu da normal, adam gelmiş 100 yaşına, daha ne yapsın! Dorukhan orta sahadaki en etkili Beşiktaşlı'ydı… Önde Larin perdeyi açtı, Ozi yorulana kadar işini iyi yaptı…

Son dakika spor haberi: Spor yazarları BB Erzurumspor-Beşiktaş maçını yorumladı!

Ghezzal ise başka bir alem, o muhteşem bir detay… Aldı, götürdü, rakibinden kurtardı ve çatala bıraktı… Bunu çok sık yapmalı, denemeli en azından. Böyle muhteşem bir sol ayağınız varsa 14 asistle yetinemezsiniz… İlk yarı kora kor oynanırken ikinci yarıda tempo düştü. ön bölgede organize olmakta zorlandı… Yorulan Ghezzal ve Tosun Paşa çıkıp N'Koudou-Töre ikilisi girince daha etkili olmaya başladı…

Son dakika spor haberi: Spor yazarları BB Erzurumspor-Beşiktaş maçını yorumladı!

bu zorlu deplasmanda her zamanki oyununu tam olarak sahaya yansıtamadı ve bu kez yıldız odaklı skor üretti… Dört gol de golcülerden geldi; Larin, Ozi, Ghezzal, Töre… Şampiyonluk yolunda çok değerli bir galibiyet daha alan Beşiktaş, Fatih Terim'in "Arada üç puan var" şeklinde doğmamış çocuğa zıbın biçmek üzerine kurulu hesabının da sağlamasını yapmış oldu... Terim şimdi yeni bir hesap yapmak zorunda! Cenk Tosun'a geçmiş olsun derken, hatalı gol yiyen Ersin'i neredeyse tüm takımın teselli etmesi harikaydı. Takım ruhu budur.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları BB Erzurumspor-Beşiktaş maçını yorumladı!

ERMAN TOROĞLU - ERSİN'İ KURTARDILAR

Bir tarafta tuhaf bir hastalık süreci geçiriyoruz. Bilmediğimiz durumlarla karşılaştık. Her şey tamam ama Türkiye'de bu kadar stat yapıldı, zeminleri neden böyle anlamıyorum. Önümüzdeki yıl TFF'nin sahası bozuk olan takımların maçlarını başka şehre alması gerekir. Bunu da bu seneden deklare etsin ki kimse bahane üretmesin. Zaten futbolcular diken üzerinde bakla bile yetişmeyecek zeminde onları mücadeleye zorluyoruz. Zeminini yapmayan takım liglerde oynamasın. Futbolcular için büyük tehlike…

Son dakika spor haberi: Spor yazarları BB Erzurumspor-Beşiktaş maçını yorumladı!

Sakatlıkları görüyorsunuz, günah değil mi? Bu maç ligin son maçı olsa galibiyette şampiyon olacak, beraberlikte de Erzurum ligde kalacak olsa kaleciler için neler yazılmazdı? Maç sattıkları mı yoksa ahlak düzeyleri mi kalırdı? Geçmişte bazı şeyler oldu onları biliyoruz. Bu alem bunları yaşadı. Ama şu anda pek o ahlaksızlık gözükmüyor. Önce Ghezzal sonra Gökhan hem kalecilerini kurtardı hem Beşiktaş'ı. Öyle bir maç oynandı ki iki yumurtadan biri kırılacaktı. Kırılan yumurta Erzurum oldu.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları BB Erzurumspor-Beşiktaş maçını yorumladı!

Bundan sonra işleri çok zor. Erzurum'da sahada oynayanlar ile kulübede oturanları anlayamadım. Böyle maçları tecrübeli ve kariyerli futbolcular kazanır. Çünkü onlar oynarsa daha sahaya çıkarken rakibi rahatsız eder. Önce onları kullanacaksın olmadı diğerlerini. Erzurum kalecisine top yerden geldi plonjon yapmaya kalktı sektirdi. O da hata ama Ersin'in yaptığı daha büyük hata. Karşıdan gelen top öyle tutulmaz. Eller topa topun üzerinden müdahale eder. Yani sekerse önüne düşer ama böyle tutarsan içeri alırsın. Kaleci olmak için çok çalışmak lazım hem de takımdan ayrı saatlerce, başka türlü olmaz. Ve hep eğitim alacaksınız. Tabii ki temel eğitim başka bir olay.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları BB Erzurumspor-Beşiktaş maçını yorumladı!

Hakem için zor maç olmadı. Cenk'in pozisyonunda top göğsünden sekiyor mu yoksa koluna mı geliyor? Çözmek çok zor. Ama geçmişte şunu gördüm: Naklen yayındakiler ile VAR'a gelenler maalesef farklı. Bu açıdan ahkam kesmek zor. Bunu bilerek mi yapıyorlar yoksa tesadüf mü yoksa acemilik mi? Bazı şeyleri düşünmek istemiyorum. Çünkü yayını çekenle geçmişte çalıştım. Amatör bir arkadaş değildir.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları BB Erzurumspor-Beşiktaş maçını yorumladı!

REHA KAPSAL - ZİHNİYET!

'ın rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe hafta içinde puan kaybederken, Erzurum deplasmanının önemi alınacak galibiyetle çok büyük avantaj sağlayacaktı. Oyunun ilk yarısında Beşiktaş istenilen performansı gösteremese de Erzurumspor da ilk 25 dakikada daha baskın taraftı ve bu yarıya da damgasını vuran kaleci hatalarıydı. İlk yarıdaki oyun temposu da çok yükselmedi. Özellikle buna ikinci yarının başlarını da ekleyebiliriz.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları BB Erzurumspor-Beşiktaş maçını yorumladı!

Aatif'la da ikinci yarının başında net bir pozisyon kaçırdı Erzurumspor. Ghezzal'ın bireysel solosundan sonra çıkardığı füze 'ı 3-2'ye getirdiği gibi özellikle açık alana, Sergen hocanın hücum etme planı işlemeye başladı. Hem Mensah, hem Gökhan hem de N'Koudou ile.. Oyunun 3'te ikisi bölümünde olmayan daha yüksek kazanma isteği ve Erzurumspor'un da ister istemez öne çıkıp risk almasıyla Gökhan maçı bitirmiş oldu. Siyah-beyazlılar, Erzurum deplasmanında sezonun çoğu bölümünde oynadığı o güçlü, sürdürebilir oyunu bölüm bölüm oynayamadı. Bunun en büyük nedenlerinden biri de artık son haftalara girildiğinden stres, gerginlikten ister istemez hata yapmak istemeyen oyuncuları daha da baskı altına soktu. Saha içinde daha rahat yapılabilecek aksiyonlarda bile istediklerini yapamadılar.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları BB Erzurumspor-Beşiktaş maçını yorumladı!

, bundan sonraki süreçte matematiksel olarak olmasa da şampiyonluk adına çok ciddi bir yüzdeyi lehine çevirmesini bildi. Sezon başı diğer rakiplerine göre oyuncu kalite farkı hep konuşulmuştu. Kadro derinliğinin fazla olmadığı, çok soru işareti olan oyuncular da alındığı dile getirdi. Hem sakatlıktan çıkmış hem son bir iki sezondur maç trafiği olmamış oyuncuların performansı soru işaretiydi. Ancak saha içinde bütünleşme, takımdaşlık adına mücadele eden tek seslilik vardı. Her zaman ben değil biz diye; işler sıkıntıya girdiğinde bile o bütünlüğü koruyan bir kadro yapısı vardı. Bunu da saha içi ve dışında Sergen Yalçın çok iyi sağladı. 'Oyuncular arasındaki fark her zaman kalite değil duygu ve zihniyettir.'

Son dakika spor haberi: Spor yazarları BB Erzurumspor-Beşiktaş maçını yorumladı!

SİNAN VARDAR - SİHİRBAZ 2

Kağıt üzerinde kolay diyenler yanıldı ama altın değerinde 3 puanı haznesine yazdırdı. Ve kaldı; 8 final haftası.. Tabii ezeli rakipleri bu tempoda giderse 4 hafta sonra şampiyonluk kutlamaları da başlayabilir. Sergen Yalçın maçın zor geçeceğini biliyor olacak ki, 90 dakika boyunca oyuncularını sürekli motive etmeye çalıştı. Haksız da değildi Sergen hoca...

Son dakika spor haberi: Spor yazarları BB Erzurumspor-Beşiktaş maçını yorumladı!

Ev sahibi ekip can havliyle lider takıma zor anlar yaşattı. Tabii zemin güzel bir görünse de topun sürekli zıplaması da mücadeleyi daha zor bir hale, sanki halı saha maçı tadına çevirdi. Bu da için handikaptı. Beşiktaş dün kazanırken sahneye yine Sihirbaz Rachid Ghezzal çıktı. İki golün asistini yapan Ghezzal nokta atışı paslarının yanı sıra bir de harika bir gole imza attı. Geçen hafta Ghezzal için sihirbaz demiştim. Dünkü futbol resitali Sihirbaz'ın ikinci versiyonuydu; Sihirbaz 2 vizyonda...

Son dakika spor haberi: Spor yazarları BB Erzurumspor-Beşiktaş maçını yorumladı!

Atiba için ne söylesem diye düşünürken maçı anlatan beIN Sports spikeri onun için harika bir benzetme yaptı; Benjamin Button... Hani; Brad Pitt'in canlandırdığı, bir mucize sonucu yaşlı doğup, yıllar geçtikçe gençleşen karakterin adı... Dorukhan ile Necip, çok iyi çalıştı. Oğuzhan ve Gökhan Töre'nin eski günlerdeki gibi gol atmaları keyif verdi. Rosier ilk yarı tutuktu ama ikinci yarıda açıldı, hatta çizgiden çok önemli bir top çıkarması takımı ayakta tuttu.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları BB Erzurumspor-Beşiktaş maçını yorumladı!

keskin bir virajı dönerek taraftarlarına yavaş yavaş mesajı veriyor; şampiyonluk için hazır olun! Sakatlanarak oyundan çıkan Cenk Tosun maalesef sezonu kapattı. Geçmiş olsun dileklerimle... Erzurumspor'da Emrah Başsan çok yetenekli bir isim... Ben onun çok daha iyi bir yerde olabileceğini düşünüyordum. Aatıf ve bizim BEFAM ürünü Cenk Ahmet'i de dün çok beğendim.

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