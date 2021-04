Son dakika spor haberi: Spor yazarları BB Erzurumspor-Beşiktaş maçını yorumladı!

TURGAY DEMİR - MUHTEŞEM DETAY!

Şampiyonluk yolunda kolay maç yok… Her rakibe saygı duymalı, maçların her anını tam motivasyonla yaşamalısınız… Normal şartlarda bu deplasmanda ilk golü bulan Beşiktaş'ın maçı kolay kazanmasını beklersiniz ama öyle olmadı… Kartal attı ardından yedi, attı yine yedi… Kağıt üzerinde bunu beklemezsiniz çünkü Erzurumspor bu kadar golcü bir takım değil. Ancak şanstı, şanssızlıktı, kaleci hatalarıydı derken maçın ilk bölümü düello şeklinde geçti. Atiba yine asistini yaptı ama her zamanki oyunundan uzaktı. Bu da normal, adam gelmiş 100 yaşına, daha ne yapsın! Dorukhan orta sahadaki en etkili Beşiktaşlı'ydı… Önde Larin perdeyi açtı, Ozi yorulana kadar işini iyi yaptı…