Son dakika spor haberi: Spor yazarları BB Erzurumspor-Beşiktaş maçını yorumladı!

ERMAN TOROĞLU - ERSİN'İ KURTARDILAR Bir tarafta tuhaf bir hastalık süreci geçiriyoruz. Bilmediğimiz durumlarla karşılaştık. Her şey tamam ama Türkiye'de bu kadar stat yapıldı, zeminleri neden böyle anlamıyorum. Önümüzdeki yıl TFF'nin sahası bozuk olan takımların maçlarını başka şehre alması gerekir. Bunu da bu seneden deklare etsin ki kimse bahane üretmesin. Zaten futbolcular diken üzerinde bakla bile yetişmeyecek zeminde onları mücadeleye zorluyoruz. Zeminini yapmayan takım liglerde oynamasın. Futbolcular için büyük tehlike…

Sakatlıkları görüyorsunuz, günah değil mi? Bu maç ligin son maçı olsa galibiyette Beşiktaş şampiyon olacak, beraberlikte de Erzurum ligde kalacak olsa kaleciler için neler yazılmazdı? Maç sattıkları mı yoksa ahlak düzeyleri mi kalırdı? Geçmişte bazı şeyler oldu onları biliyoruz. Bu alem bunları yaşadı. Ama şu anda pek o ahlaksızlık gözükmüyor. Önce Ghezzal sonra Gökhan hem kalecilerini kurtardı hem Beşiktaş'ı. Öyle bir maç oynandı ki iki yumurtadan biri kırılacaktı. Kırılan yumurta Erzurum oldu.