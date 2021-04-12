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Ne yaptın Ersin!

'ın başarılı file bekçisi Ersin Destanoğlu, 'da yediği ikinci golde büyük şanssızlık yaşadı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 22:38 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 06:50
Ne yaptın Ersin!
'ın başarılı file bekçisi Ersin Destanoğlu, 'da yediği ikinci golde büyük şanssızlık yaşadı. Genç kaleci, 40. dakikada 'ın ceza sahası dışından çektiği şutta üzerine gelen topu tutmak isterken sektirip kendi kalesine gönderdi. Büyük üzüntü yaşayan Ersin'i ve teselli etti.
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