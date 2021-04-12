Ne yaptın Ersin!

Kartal'ın başarılı file bekçisi Ersin Destanoğlu, Erzurum'da yediği ikinci golde büyük şanssızlık yaşadı.
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 22:38Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 06:50
Kartal'ın başarılı file bekçisi Ersin Destanoğlu, Erzurum'da yediği ikinci golde büyük şanssızlık yaşadı. Genç kaleci, 40. dakikada Emrah Başsan'ın ceza sahası dışından çektiği şutta üzerine gelen topu tutmak isterken sektirip kendi kalesine gönderdi. Büyük üzüntü yaşayan Ersin'i Atiba Hutchinson ve Vida teselli etti.