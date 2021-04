"En zoru geçtik"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Cenk Tosun'un sakatlığıyla ilgili sözlerine başladı. "Allah şifa versin. Sezonu kapattı. 6-7 oynamayabilir. Hayatta her şey oluyor" diye konuştu. Sezonun en zor haftasını geride bıraktıklarını aktaran Yalçın, "Bu hafta bizim için sezonun en zor haftasıydı. Teknik ekip olarak bizi en çok düşündüren hafta buydu. Kasımpaşa, Alanya ve Erzurum maçları en zor maçların oynandığı haftaydı. Kazanmak çok çok önemliydi. Milli arada çok sıkıntıya girdik. 3 maçta 7 puan istiyorduk ama bu da iyi" dedi.



İNANILMAZ TRAFİK

Yalçın sözlerini şöyle tamamladı: Bu sene işler zor, her zaman bekliyoruz ki takım 3-5 gol atsın, herkes gol atsın. Futbol öyle oynanmıyor. Tamamen performansa dayalı bir oyun. Bu oyunda bunlar çok normal şeyler. Sezon boyunca her oyuncudan en iyi performansı alamazsın. Zor bir süreçten geçiyoruz. Türk futbolu zor süreçten geçiyor. Herkes bir sürü maç oynuyor. Trafik yoğun. Sekteler normal. Kimse 8'de 8 falan yapamaz bu ligde. Çok zor! Ne kadar az hasar alırsak o kadar önemli."