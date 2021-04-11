Vodafone Park 5. yılını kutluyor

Beşiktaş, Vodafone Park'taki 120 maçta 84 galibiyet elde etti. Rakipleriyle Vodafone Park'ta 22 kez berabere kalan siyah-beyazlı takım, 14 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı. Vodafone Park'ta 275 defa gol sevinci yaşayan Beşiktaş, kalesinde ise 110 gol gördü.



CUMHURBAŞKANI AÇTI

Stadın açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. 41 bin 903 kişi kapasiteli stat, Fikret Orman yönetiminde hizmete girdi. Kulübün yapımı için 350 milyon liranın üzerinde harcama yaptığı Vodafone Park, dünyanın en modern statlarından biri olarak gösteriliyor.



2 ŞAMPİYONLUK ALDI

Açılışından bu yana Beşiktaş'ın Süper Lig'de 2 lig şampiyonluğuna tanıklık eden Vodafone Park, 2016'da "StadiumDB.com" tarafından "Yılın En İyi Stadyumu", 2017'de ise "Stat Tasarımı ve Gelişimi Ödülleri"nde "Yılın Projesi" seçildi.



LİGDE 65 GALİBİYET

Yeni stadında 87 Süper Lig maçına çıkan siyah-beyazlı takım, bunların 65'ini kazandı. Vodafone Park'taki 15 lig maçını berabere tamamlayan Beşiktaş, rakiplerine 7 kez yenildi. Siyah-beyazlı takım, ligdeki 87 maçta 205 gol atıp, 73 gol yedi.

AVRUPA'DA 20 MAÇ

Beşiktaş, Vodafone Park'ta 20 Avrupa kupası maçına çıktı. Bunların 7'sini Şampiyonlar Ligi'nde oynayan Kara kartal, birer galibiyet ve yenilgiyle 5 beraberlik aldı. Avrupa Ligi'nde rakiplerini 13 kez konuk eden siyah-beyazlılar, 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.



KUPADA 13 MAÇ OYNADI

Beşiktaş, Vodafone Park'taki 13 maçı Türkiye Kupası'nda oynadı. Söz konusu karşılaşmaların 10'undan galibiyetle ayrılan siyah-beyazlı ekip, bir beraberlik ve 2 yenilgi almaktan da kurtulamadı. Bu 13 karşılaşmada 34 gol kaydeden Beşiktaş, 12 gol yedi.