İşte BB Erzurumspor Beşiktaş maçında muhtemel 11'ler

Süper Lig lideri Beşiktaş, zorlu Erzurum deplasmanda kazanarak yeni bir galibiyet serisi başlatmak istiyor. F.Bahçe ve Kasımpaşa karşısında yaşanan puan kayıplarının ardından Alanyaspor önünde galip gelerek 2 maç aradan sonra kazanan siyah-beyazlılar, Erzurumspor karşısında da hata yapmayarak galibiyet serisine başlamanın hesapları içinde. Ülke milli takım kamplarında sakatlanan Aboubakar ile Ajdin Hasic, bugünkü maçta oynayamayacak. Josef de Souza da cezalı duruma düşmesinden dolayı forma giyemeyecek.



BB. Erzurumspor: Szumski, Butko, Costa, Hasan, Schwechlen, Omolo, Boumal, Cenk, Aatıf, Emrah, El Kabir



Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Necip, Ghezzal, Atiba, Oğuzhan, Larin, Cenk



ERZURUM'DA 5 EKSİK

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın cezalı Josef De Souza'nın yerine tek değişiklik yapması ve kazanan kadroyu koruması bekleniyor. Josef'in yerine Necip ve Dorukhan arasında tercih yapacak olan Yalçın'ın ilk tercihi Necip olarak görünüyor. Forvette ise sakat olan Aboubakar'ın yerine Cenk Tosun görev yapacak. Ev sahibi Erzurumspor'da ise Arvydas Novikovas ve Adolphe Teikeu'nun sakatlıkları bulunuyor. Ayrıca Mehmet Murat Uçar, Oltan Karakullukçu ve Zakarya Bergdich de cezalı olan isimler.

ÖNE GEÇİNCE KAYBETMİYOR

Beşiktaş, öne geçtiği maçlarda adeta yenilmezlik pelerinini üzerine geçiriyor. Siyah-beyazlılar 15'i iç saha, 10'u dış saha olmak üzere bu sezon toplamda 25 maçta öne geçti. İç sahada bu maçlardan 12'sini, dış sahada ise 9'unu galip tamamladı. Öne geçtiği 25 maçta Beşiktaş'ın yenilgi aldığı tek maç ise iç sahadaydı.



4 KARTAL SINIRDA

Beşiktaş'ta Erzurumspor maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. 3 sarı kartla oynayan Rosier, Necip, Larin Atiba; bu akşam da sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecekler ve Ankaragücü maçında oynayamayacaklar.