Son dakika spor haberi: Usta yazardan Beşiktaş'a övgü! "Liderliği de şampiyonluğu da hak ediyor"

TURGAY DEMİR - TAM YOL İLERİ Şampiyonluk yarışı tüm heyecanıyla sürüyor... Beşiktaş rakiplerine göre birkaç adım önde, ancak henüz bitmiş bir şey yok... Matematiksel gerçeklik oluşana kadar her şey mümkün ve her maç ayrı bir final... Oynanan son iki maçta alınan sonuçların sadece Beşiktaş'ı değil rakiplerini bile nasıl etkilediği ortada.

Misal Kasımpaşa mağlubiyeti ezeli rakipleri "Biz bu işi bitiririz" noktasına getirirken Alanyaspor karşısındaki muhteşem oyun ve önemli galibiyet tam tersi etki yarattı. Rakiplerin moralleri bozuldu, öz güvenleri kayboldu, baskı altında kaldılar... Fenerbahçe'nin Malatya deplasmanında iki puan bırakmasında bu durumun da payı var...