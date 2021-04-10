Son dakika spor haberi: Usta yazardan Beşiktaş'a övgü! "Liderliği de şampiyonluğu da hak ediyor"

Çünkü Beşiktaş takımı zor günde kenetlenmeyi bildi ve Alanyaspor karşısında gerçekten çok iyi bir oyun çıkardılar. Sergen Yalçın bu maç öncesi oyuncularıyla birebir ilgilendi... Onlara ne kadar değerli olduklarını hatırlattı ve bir mağlubiyetin kendilerini yıkmasına izin vermeyeceklerinin altını çizdi.. Dahası bu konuşmaları yaparken oyuncularının da aynı kararlılıkta olduğunu gördü...
Beşiktaş inandı, kenetlendi ve nihai zafere ulaşmak için tüm gücüyle savaşıyor, her maçı final havasında oynarken rakiplerine büyük saygı duyuyor dolayısıyla motivasyon boşluğuna düşmeden kararlı adımlarla hedefe yürüyor. Taraflı, tarafsız, gerçek futbolseverlerin hepsi kabul edeceklerdir ki, bu sezon ligin en iyi futbolunu oynayan takım olan Beşiktaş liderliği de, şampiyonluğu da hak ediyor...
Gencecik kalecilerle inandığı yolda yürüyen Kartal; Atiba, Josef, Necip, Dorukhan'la yüreğinin tam ortasını sağlam tutarken Aboubakar, Cenk Tosun, Ghezzal, Larin, N'Koudou ve Gökhan Töre ile en zor maçların dahi üstesinden gelmeyi başardı... Sağ kanatta destan yazan Roiser, solda büyük emek veren N'Sakala ve genç Rıdvan, savunmanın göbeğinde her zaman yıkılmaz bir duvar gibi duran Welinton, Vida, Montero ve göreve her zaman hazır olan alt yapının cengaverleriyle Beşiktaş gerçekten zirveye yakışıyor...