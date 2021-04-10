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Son dakika haberleri | kapıları kapattı! ...

'de adım adım şampiyonluğa yürüyen 'ta performansıyla göz doldurdu. Siyah-beyazlı yönetim Kamerunlu golcü için istekli olan kulübüne yanıtını iletti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2021 Cuma 21:56 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş kapıları kapattı! Aboubakar...

İngiltere Premier Lig ekibi West Ham, Kamerunlu golcü için nabız yoklarken Yönetimi, "Kesinlikle satmayacağız" cevabını verip transfer için kapıları kapattı.

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş kapıları kapattı! Aboubakar...

Vincent 4 yıl sonra Porto'dan döndüğü 'ta adeta yeniden doğdu. Siyah-beyazlılara gelmeden önceki iki sezonda Portekiz Ligi'nde toplamda 13 mücadeleye çıkıp sadece 4 gol atabilen 29 yaşındaki forvet, Beşiktaş'ta bu sezon 25 maçta 15 kez fileleri sarstı. 5 de asist yapan Kamerunlu golcünün performansı Premier Lig ekibi West Ham'ın da dikkatini çekti.

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş kapıları kapattı! Aboubakar...

CYLE LARIN'İ DE İSTİYORLAR

Ancak için nabız yoklayan İngiliz ekibine kapıları kapattı. Siyah-beyazlıların menajerler vasıtasıyla Aboubakar'ın durumunu soran West Ham'a "Onu bırakmayı düşünmüyoruz, bizimle kalacak" cevabını verdiği öğrenildi. Bunun üzerine İngiliz ekibinin de "Eğer kararınızda değişiklik olursa, ilk olarak bizime temasa geçmenizi isteriz" diyerek sezon sonunu bekleme kararı aldı.

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş kapıları kapattı! Aboubakar...

Daha önce İngiliz ekibinin Larin ile de ilgilendiği belirtilmişti. Kanadalı için sezon sonunda 10 milyon Euro'luk teklif yapılacağı iddia ediliyor.

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