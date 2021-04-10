Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş kapıları kapattı! Aboubakar...

Vincent Aboubakar 4 yıl sonra Porto'dan döndüğü Beşiktaş 'ta adeta yeniden doğdu. Siyah-beyazlılara gelmeden önceki iki sezonda Portekiz Ligi'nde toplamda 13 mücadeleye çıkıp sadece 4 gol atabilen 29 yaşındaki forvet, Beşiktaş'ta bu sezon 25 maçta 15 kez fileleri sarstı. 5 de asist yapan Kamerunlu golcünün performansı Premier Lig ekibi West Ham'ın da dikkatini çekti.

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Ancak Aboubakar için nabız yoklayan İngiliz ekibine Beşiktaş kapıları kapattı. Siyah-beyazlıların menajerler vasıtasıyla Aboubakar'ın durumunu soran West Ham'a "Onu bırakmayı düşünmüyoruz, bizimle kalacak" cevabını verdiği öğrenildi. Bunun üzerine İngiliz ekibinin de "Eğer kararınızda değişiklik olursa, ilk olarak bizime temasa geçmenizi isteriz" diyerek sezon sonunu bekleme kararı aldı.