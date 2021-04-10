Sergen Yalçın kadroyu bozmayacak!

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Beşiktaş, 34. hafta mücadelesinde deplasmanda Erzurumspor ile karşılaşacak. Mücadelenin hazırlıklarına tam gaz devam eden siyah-beyazlılarda teknik patron Sergen Yalçın ilk 11'ini büyük oranda belirledi Yalçın, mecburi değişiklikler dışında kadroyu bozmayı düşünmüyor. Kaleyi Ersin'e emanet edecek deneyimli teknik adam, savunmanın sağında Rosier, stoperde ise Vida-Welinton ikilisini oynatacak.

GHEZZAL VE LARİN KANATTA

Sol bek için N'Sakala ve Rıdvan arasında seçim yapacak Beşiktaş teknik heyetinin tercihi N'Sakala'dan yana. Cezalı Josef De Souza'nın yokluğunda savunmanın önünde Necip Uysal formaya en yakın aday olarak öne çıkıyor. Hücumun sağında Ghezzal, solunda ise Larin'in oynayacak. Orta saha ikilisinin Oğuzhan ve Atiba'dan oluşması bekleniyor. İleri uçta ise Aboubakar'ın yokluğunda Cenk Tosun, siyah beyazlıların en büyük gol umudu olacak.