Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta yönetimden Atiba'ya net mesaj! "Ne zaman istersen"

Son dakika spor haberleri: 'ta yönetimden Atiba'ya net mesaj! "Ne zaman istersen"

38 yaşında formasıyla ikinci baharını yaşayan ’ın sezon sonunda bitecek sözleşmesini 1 yıl daha uzatmak isteyen yönetim mesajını iletti: Ne zaman istersen imzaya hazırız.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2021 Cuma 00:39 Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2021 Cuma 01:30
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta yönetimden Atiba'ya net mesaj!

'ın 38 yaşındaki emektar kaptanı , performansıyla genç futbolculara adeta taş çıkartıyor. İlerleyen yaşına rağmen sahadaki enerjisiyle izleyenlerin büyük takdirini kazanan yıldız futbolcu, Alanyaspor maçında verdiği 3 gol pasıyla toplam asist sayısını 7'ye çıkardı ve kariyerinde en fazla asist yaptığı sezona ulaştı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta yönetimden Atiba'ya net mesaj!

Aynı zamanda bu sezon 4 de golü bulunan ve toplam 11 gole katkı veren Atiba, geçtiğimiz sezon da 6 gol, 5 asist yaparak 11 gole katkı sağlamış ve kariyer zirvesine çıkmıştı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta yönetimden Atiba'ya net mesaj!

KARARINI YAZIN AİLESİYLE BİRLİKTE VERECEK
Taraftarın gönlüne taht kuran Kanadalı oyuncunun harika performansı yönetimi de harekete geçirdi. Sabah'ın haberine göre, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan tecrübeli orta saha ile gelecek sezon da devam etmek isteyen siyah-beyazlı kurmaylar, "Eğer oynamaya devam etmek istersen sana kapımız açık. 1 yıllık sözleşmeyi istediğin zaman imzalarız" mesajı gönderdi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta yönetimden Atiba'ya net mesaj!

Net kararını yazın ailesiyle birlikte verecek olan Atiba'nın bir sezon daha oynama fikrine sıcak baktığı ve yönetime teşekkür ettiği öğrenildi. Başarılı oyuncunun ligi şampiyonlukla tamamlamaları halinde son kez Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşamak istediği biliniyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta yönetimden Atiba'ya net mesaj!

SORU: 38'lik Atiba bir sezon daha Beşiktaş'ta oynar mı?
ÖMER ÜRÜNDÜL
Benim en önemli özelliklerimden bir tanesi, erken teşhisler yapmaktır. Medyada daha kimse Atiba'yı kabul etmemişken ben hep, ''ta görünmeden görev yapan tam bir profesyonel' diye onu methettim. Birkaç sene sonra kıymeti anlaşıldı. Benim için en önemli futbolcu, kendisine bakan, takımı için her şeyini sahada veren kişidir. Atiba da bunu çok iyi başarıyor. Bir yıl daha çok net oynar. Nedeni ise şöyle; ondan 10 yaş küçük oyuncuların arasında dahi Atiba'nın fizik gücünü gösteremeyenler var.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta yönetimden Atiba'ya net mesaj!

MURAT ÖZBOSTAN
, Türkiye'ye gelmiş yabancılar içinde en istikrarlı, en efendi ve en profesyonel isim. Belki çok sayıda dünya yıldızı gelip geçti Türkiye'den ama istikrar abidesi kaç kişi oldu! her transfer dönemi Atiba'yı biraz bekletir. Bu sefer bunu yapmadan güzel bir imza töreni ile 1 yıl daha sözleşme yenilemek harika bir jest olur. Bu imza töreni de dünyada ilgi çeker. Bir sezon daha Beşiktaş'ta oynar hatta sonrasında da siyah-beyazlı takıma hizmet edebilir.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta yönetimden Atiba'ya net mesaj!

BÜLENT TİMURLENK
Kale, stoper ya da santrforda kırkına kadar oynayan birçok futbolcu var ancak orta sahada 50-60 metrelik alanda oyunun iki yönünü bu yaşta oynayabilmek sıra dışından da öte. Atiba 1 yıl önce de bir maçta 3 asist yapmıştı, önceki gün de yaptı ve 'ta devam ederse gelecek sezon da yapabilecek gibi duruyor. Yapan adamın önünü açacaksın. Atiba elbette Beşiktaş forması giymeye devam etmeli.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta yönetimden Atiba'ya net mesaj!

ATIBA'NIN DİKKAT ÇEKEN PERFORMANSLARI
ile 285 maçta sahaya çıkan , bu karşılaşmalarda 23 gol atarken, 31 de asist yaptı. BU sezon ligde 7 asist yapan Kanadalı futbolcu, kariyer rekorunu önceki gece Aytemiz Alanyaspor karşısında kırmayı başardı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta yönetimden Atiba'ya net mesaj!

Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde 2014-15 sezonundan bu yana bir maçta üç asist yapan en yaşlı oyuncu oldu (38 yaş, 58 gün).

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta yönetimden Atiba'ya net mesaj!

Ligde 233 maça çıkan Atiba, Süper Lig tarihinde formasıyla en fazla görev yapan yabancı oyuncu durumunda. Bu sezon 4 gol, 7 asist yapan ve 11 gole katkı sağlayan Atiba, 1 kez daha skora katkı yapması durumunda kariyerinin en fazla skora etki yaptığı sezonunu yaşamış olacak.

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