Net kararını yazın ailesiyle birlikte verecek olan Atiba'nın bir sezon daha oynama fikrine sıcak baktığı ve yönetime teşekkür ettiği öğrenildi. Başarılı oyuncunun ligi şampiyonlukla tamamlamaları halinde son kez Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşamak istediği biliniyor.
SORU: 38'lik Atiba bir sezon daha Beşiktaş'ta oynar mı?
ÖMER ÜRÜNDÜL
Benim en önemli özelliklerimden bir tanesi, erken teşhisler yapmaktır. Medyada daha kimse Atiba'yı kabul etmemişken ben hep, 'Beşiktaş'ta görünmeden görev yapan tam bir profesyonel' diye onu methettim. Birkaç sene sonra kıymeti anlaşıldı. Benim için en önemli futbolcu, kendisine bakan, takımı için her şeyini sahada veren kişidir. Atiba da bunu çok iyi başarıyor. Bir yıl daha çok net oynar. Nedeni ise şöyle; ondan 10 yaş küçük oyuncuların arasında dahi Atiba'nın fizik gücünü gösteremeyenler var.
MURAT ÖZBOSTAN
Atiba Hutchinson, Türkiye'ye gelmiş yabancılar içinde en istikrarlı, en efendi ve en profesyonel isim. Belki çok sayıda dünya yıldızı gelip geçti Türkiye'den ama istikrar abidesi kaç kişi oldu! Beşiktaş her transfer dönemi Atiba'yı biraz bekletir. Bu sefer bunu yapmadan güzel bir imza töreni ile 1 yıl daha sözleşme yenilemek harika bir jest olur. Bu imza töreni de dünyada ilgi çeker. Bir sezon daha Beşiktaş'ta oynar hatta sonrasında da siyah-beyazlı takıma hizmet edebilir.