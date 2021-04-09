Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta hesap ortada! Sergen Yalçın'dan şampiyonluk sözleri

Son dakika spor haberleri: 'ta hesap ortada! 'dan şampiyonluk sözleri

Teknik Direktörü , galibiyeti sonrası takımını, “Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. 9 maçta 22 puan alırsak şampiyon oluruz” diye motive etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2021 Cuma 00:01 Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2021 Cuma 06:50
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta hesap ortada! Sergen Yalçın'dan şampiyonluk sözleri

'de lider durumda bulunan , ligin bitimine 9 maç kala şampiyonluk hesaplarını yapmaya başladı. karşısında alınan beraberlik ve ardından da deplasmanından puansız dönülmesinin ardından ligin en güçlü ekiplerinden karşısında net bir galibiyet alınması, camiada yüzleri güldürdü. Her maç sonrasında futbolcuların özverili şekilde sahaya çıkma isteğini vurgulayan Teknik Direktör da, karşılaşmanın ardından soyunma odasında oyuncularına gösterdikleri performanstan ötürü teşekkür etti.

Süper Lig'de lider durumda bulunan Beşiktaş, ligin bitimine 9 maç kala şampiyonluk hesaplarını yapmaya başladı. Fenerbahçe karşısında alınan beraberlik ve ardından da Kasımpaşa deplasmanından puansız dönülmesinin ardından ligin en güçlü ekiplerinden Alanyaspor karşısında net bir galibiyet alınması, camiada yüzleri güldürdü. Her maç sonrasında futbolcuların özverili şekilde sahaya çıkma isteğini vurgulayan Teknik Direktör Sergen Yalçın da, karşılaşmanın ardından soyunma odasında oyuncularına gösterdikleri performanstan ötürü teşekkür etti.


RAKİP FENERBAHÇE OLURSA 20 PUAN!
Ardından dün yapılan idman öncesinde oyuncularıyla kısa bir görüşme yapan tecrübeli çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı: "İyisiyle kötüsüyle bugüne lider olarak geldik. Önümüzdeki 9 kritik maçımız var. Matematik ortada, bu periyotta 22 puan alırsak rakiplere bakmadan şampiyon oluruz. 5 puan fire verme şansımız var. Bu yüzden fazla strese girmeden, ama her maçın önemli olduğunu bilerek kazanmak için sahada olmalıyız" diye konuştu. Bu arada maç fazlasıyla günü 2. sırada bitiren Fenerbahçe (63 puanda) kalan 8 maçını kazansa bile siyah-beyazlılara rakibini geçmek için 20 puan yeterli olacak.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN KALAN MAÇLARI
34. HAFTA -BEŞİKTAŞ (D)
35. HAFTA BEŞİKTAŞ-
36. HAFTA -BEŞİKTAŞ (D)
37. HAFTA BEŞİKTAŞ-
38. HAFTA Ç. RİZESPOR-BEŞİKTAŞ (D)
39. HAFTA BEŞİKTAŞ-
40. HAFTA -BEŞİKTAŞ (D)
41. HAFTA BEŞİKTAŞ-KARAGÜMRÜK
42. HAFTA GÖZTEPE-BEŞİKTAŞ (D)

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