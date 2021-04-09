Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta hesap ortada! Sergen Yalçın'dan şampiyonluk sözleri

Süper Lig'de lider durumda bulunan Beşiktaş, ligin bitimine 9 maç kala şampiyonluk hesaplarını yapmaya başladı. Fenerbahçe karşısında alınan beraberlik ve ardından da Kasımpaşa deplasmanından puansız dönülmesinin ardından ligin en güçlü ekiplerinden Alanyaspor karşısında net bir galibiyet alınması, camiada yüzleri güldürdü. Her maç sonrasında futbolcuların özverili şekilde sahaya çıkma isteğini vurgulayan Teknik Direktör Sergen Yalçın da, karşılaşmanın ardından soyunma odasında oyuncularına gösterdikleri performanstan ötürü teşekkür etti.

Süper Lig'de lider durumda bulunan Beşiktaş, ligin bitimine 9 maç kala şampiyonluk hesaplarını yapmaya başladı. Fenerbahçe karşısında alınan beraberlik ve ardından da Kasımpaşa deplasmanından puansız dönülmesinin ardından ligin en güçlü ekiplerinden Alanyaspor karşısında net bir galibiyet alınması, camiada yüzleri güldürdü. Her maç sonrasında futbolcuların özverili şekilde sahaya çıkma isteğini vurgulayan Teknik Direktör Sergen Yalçın da, karşılaşmanın ardından soyunma odasında oyuncularına gösterdikleri performanstan ötürü teşekkür etti.



RAKİP FENERBAHÇE OLURSA 20 PUAN!

Ardından dün yapılan idman öncesinde oyuncularıyla kısa bir görüşme yapan tecrübeli çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı: "İyisiyle kötüsüyle bugüne lider olarak geldik. Önümüzdeki 9 kritik maçımız var. Matematik ortada, bu periyotta 22 puan alırsak rakiplere bakmadan şampiyon oluruz. 5 puan fire verme şansımız var. Bu yüzden fazla strese girmeden, ama her maçın önemli olduğunu bilerek kazanmak için sahada olmalıyız" diye konuştu. Bu arada maç fazlasıyla günü 2. sırada bitiren Fenerbahçe (63 puanda) kalan 8 maçını kazansa bile siyah-beyazlılara rakibini geçmek için 20 puan yeterli olacak.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN KALAN MAÇLARI

34. HAFTA BB ERZURUM-BEŞİKTAŞ (D)

35. HAFTA BEŞİKTAŞ-ANKARAGÜCÜ

36. HAFTA SİVASSPOR-BEŞİKTAŞ (D)

37. HAFTA BEŞİKTAŞ-KAYSERİSPOR

38. HAFTA Ç. RİZESPOR-BEŞİKTAŞ (D)

39. HAFTA BEŞİKTAŞ-HATAYSPOR

40. HAFTA GALATASARAY-BEŞİKTAŞ (D)

41. HAFTA BEŞİKTAŞ-KARAGÜMRÜK

42. HAFTA GÖZTEPE-BEŞİKTAŞ (D)