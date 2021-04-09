Aboubakar: Anahtar bende!

Beşiktaş'ın bu sezon en golcü ismi olan Vincent Aboubakar, Fransa'da yayın yapan Canal Plus'a açıklamalarda bulundu. Aboubakar yaşadığı sakatlık ile ilgili, "Çok şükür bugün yine gülümsüyorum. Bu en önemlisi. Kariyerimde beni rahatsız eden şey, yükselişte olduğum dönemde yaşadığım sakatlıklar. Her zaman beni engelleyen yaralanmalar oluyor. Tanrı'ya şükür geri dönebiliyorum. Bir futbolcunun güçlü bir zihne sahip olması ve hayatta ne istediğini bilmesi bir anahtar, bu da bende var" ifadesini kullandı.



Aboubakar, Beşiktaş'a transfer süreci ile ilgili "Kulüpler sakatlığımdan korktu. Beşiktaş ile imzaladığım sözleşmede birçok madde vardı. Aralık ayından önce sakatlansaydım Porto'ya dönecektim. Bunun gibi benzer maddeler yer alıyordu. Sakatlığım nüksetmedi. Beşiktaş hırslı bir kulüp, burada harika insanlar var" ifadelerini kullandı. Kamerunlu forvet ayrıca, "Harika bir potansiyele sahip olduğumu biliyorum. Belki büyük bir kulüpte oynama şansım olmadı ama neler yapabileceğimi biliyorum" diye konuştu.