Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar Premier Lig yolunda

Milli takım kampında sakatlanan Aboubakar, Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında takımını yalnız bırakmıştı.
Milli takım kampında sakatlanan Aboubakar, Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında takımını yalnız bırakmıştı.
Bu sezon Larin'le birlikte Beşiktaş'ın en büyük gol silahı olan Kamerunlu yıldızdan kötü haber gelmişti.
Deneyimli forvetin 2 maç daha oynayamayacağı öğrenildi. Aboubakar, siyah-beyazlı takımın Aytemiz Alanyaspor ve BB Erzurumspor ile oynayacağı karşılaşmalarda forma giyemeyecek.
Aboubakar, Süper Lig'deki zorlu Ankaragücü karşılaşmasıyla takımına geri dönecek.
TRANSFER İDDİALARININ ARDI ARKASI KESİLMİYOR
Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar ile ilgili transfer iddialarının da ardı arkası kesilmiyor.
İngiliz basını Premier Lig'in köklü kulübü West Ham United'ın Aboubakar'ı transfer etmeye çok yakın olduğunu yazdı.
Geçtiğimiz yıllarda adı Newcastle United'la da anılan 29 yaşındaki futbolcu için West Ham'ın girişimlerini hızlandırdığı kaydedildi.
Vincent Aboubakar'ın hızın, bitiricilik yönünün uzmanlığından ve pas yeteneğinden bahsedilen haberde Londra ekibinin sezon sonunda golcü futbolcuyla sözleşme imzalayacağı iddia edildi.
Aboubakar, Beşiktaş ile bu sezon Süper Lig 'de oynadığı 25 maçta 15 gol atma başarısı gösterdi.
29 yaşındaki futbolcu uyluk sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemiyor.