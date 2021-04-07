Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar Premier Lig yolunda

Son dakika transfer haberi: 'ın golcüsü Aboubakar yolunda

Son dakika haberi: lideri Beşiktaş sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyip 'ne katılmak istiyor. Siyah-beyazlılarda bu sezon üstün performans gösteren futbolcuların da talipleri artmaya başladı. Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Aboubakar'ın sezon sonunda İngiltere 'e transfer olacağı iddia edildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 12:19 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 12:37
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar Premier Lig yolunda

Milli takım kampında sakatlanan Aboubakar, Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında takımını yalnız bırakmıştı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar Premier Lig yolunda

Bu sezon Larin'le birlikte 'ın en büyük gol silahı olan Kamerunlu yıldızdan kötü haber gelmişti.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar Premier Lig yolunda

Deneyimli forvetin 2 maç daha oynayamayacağı öğrenildi. Aboubakar, siyah-beyazlı takımın Aytemiz Alanyaspor ve BB Erzurumspor ile oynayacağı karşılaşmalarda forma giyemeyecek.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar Premier Lig yolunda

Aboubakar, Süper Lig'deki zorlu Ankaragücü karşılaşmasıyla takımına geri dönecek.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar Premier Lig yolunda

TRANSFER İDDİALARININ ARDI ARKASI KESİLMİYOR

'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar ile ilgili transfer iddialarının da ardı arkası kesilmiyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar Premier Lig yolunda

İngiliz basını 'in köklü kulübü West Ham United'ın Aboubakar'ı transfer etmeye çok yakın olduğunu yazdı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar Premier Lig yolunda

Geçtiğimiz yıllarda adı Newcastle United'la da anılan 29 yaşındaki futbolcu için West Ham'ın girişimlerini hızlandırdığı kaydedildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar Premier Lig yolunda

Vincent Aboubakar'ın hızın, bitiricilik yönünün uzmanlığından ve pas yeteneğinden bahsedilen haberde Londra ekibinin sezon sonunda golcü futbolcuyla sözleşme imzalayacağı iddia edildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar Premier Lig yolunda

Aboubakar, ile bu sezon Süper Lig 'de oynadığı 25 maçta 15 gol atma başarısı gösterdi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar Premier Lig yolunda

29 yaşındaki futbolcu uyluk sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemiyor.

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