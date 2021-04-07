Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'la ismi anılan Teemu Pukki Championship'te 25 gol ulaştı!

Son dakika spor haberleri: 'la ismi anılan 'te 25 gol ulaştı!

Sezon başında ismi 'la anılan , 'e damga vurmaya devam ediyor. Finlandiyalı forvet son olarak, takımı 'nin 'ı 7-0 yendiği maçta hat-trick yaparak dikkat çekti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 10:09 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 10:10
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'la ismi anılan Teemu Pukki Championship'te 25 gol ulaştı!

ekiplerinden 'de forma giyen , attığı gollerle takımını taşımaya devam ediyor. İsmi sezon başında 'la anılan Finlandiyalı golcü, son olarak takımının 'ı 7-0 mağlup ettiği karşılaşmada 3 gol atarak hat-trick yaptı.

Pukki böylece bu sezon 'teki gol sayısını 25'e çıkardı. 'nda da forma giyen 31 yaşındaki Pukki, geçen sezon ise yine formasıyla bu kez 'de 11 gol atmıştı.

SON 3 SEZONDA 65 GOL ATTI!
Pukki, Norwich City formasıyla 2018-2019 sezonundan bu yana 3 yılda toplam 115 maçta görev yaptı. Finlandiyalı futbolcu bu karşılaşmalarda attığı 65 golle dikkat çekti.

SON DAKİKA