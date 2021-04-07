Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Alanyaspor maçında Cenk Tosun rüzgarı! 1197 gün sonra...

Son dakika spor haberleri: maçında rüzgarı! 1197 gün sonra...

'in 33. haftasında sahasında 'u konuk etti. Siyah-beyazlıların yıldız santrforu , 1197 gün aranın ardından 'ta sahaya çıktı ve 11. dakikada attığı golle takımını öne geçirdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 19:37 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 19:54
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Alanyaspor maçında Cenk Tosun rüzgarı! 1197 gün sonra...

'ın devre arasında kadrosuna kattığı ancak maçında yaşadığı sakatlık ve milli takımda Covid-19 testinin pozitif çıkmasıyla uzun bir süre forma giyemeyen , tam 1197 gün aradan sonra 'ta sahaya çıktı.

11. DAKİKADA FİLELERİ SARSTI!
'ın yokluğunda sahaya ilk 11'de çıkan Cenk Tosun, 11. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi ve Vodafone Park'ta yeniden Tosun Paşa müziğini çaldırdı.

2017-2018 sezonunun devre arasında ekibi 'a transfer olan Cenk Tosun, iç sahada oynanan maçlarda son olarak 28 Aralık 2017 tarihinde karşılaşmasında 'a karşı forma giymişti. Devre arasında Beşiktaş'a transfer olan yıldız golcü maçından önce, Gençlerbirliği ile deplasmanda oynanan lig maçında oyuna sonradan dahil olup fileleri 2 kez havalandırmıştı.

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