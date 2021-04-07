Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Alanyaspor maçında Cenk Tosun rüzgarı! 1197 gün sonra...

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı ancak Gençlerbirliği maçında yaşadığı sakatlık ve milli takımda Covid-19 testinin pozitif çıkmasıyla uzun bir süre forma giyemeyen Cenk Tosun, tam 1197 gün aradan sonra Vodafone Park'ta sahaya çıktı.



11. DAKİKADA FİLELERİ SARSTI!

Vincent Aboubakar'ın yokluğunda sahaya ilk 11'de çıkan Cenk Tosun, 11. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi ve Vodafone Park'ta yeniden Tosun Paşa müziğini çaldırdı.

2017-2018 sezonunun devre arasında Premier Lig ekibi Everton'a transfer olan Cenk Tosun, iç sahada oynanan maçlarda son olarak 28 Aralık 2017 tarihinde Türkiye Kupası karşılaşmasında Osmanlıspor'a karşı forma giymişti. Devre arasında Beşiktaş'a transfer olan yıldız golcü Alanyaspor maçından önce, Gençlerbirliği ile deplasmanda oynanan lig maçında oyuna sonradan dahil olup fileleri 2 kez havalandırmıştı.