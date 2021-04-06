Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar umudu

Son dakika spor haberi: 'ta umudu

Son dakika haberi: 'de maçına Aboubakar'dan yoksun çıkan Beşiktaş deplasmanda 1-0 mağlup olmuştu. Siyah-beyazlılarda maçını kaçıracak olan 'ın maçında forma giymesi umut ediliyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2021 Salı 12:12
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar umudu

Milli takımdan sakat dönen ve bu nedenle Süper lig2in 32. haftasında oynanan maçında forma giyemeyen 'ın golcüsü 33. haftada oynanacak olan Aytemiz 'a karşı da takımdaki yerini alamayacak.

Sağ uyluk ön adalesinde birinci derece gerilme ve ödem belirlenen yıldız futbolcunun tedavisine yoğun biçimde devam edildiği bildirildi.

Aboubakar'ın pazar günü Büyükşehir Belediye 'la deplasmanda oynanacak maçta görev yapmasının da şüpheli olduğu öğrenildi.

Kulüp doktorlarının maça yetiştirmeye çalıştığı deneyimli futbolcunun durumu cuma ya da cumartesi günü netlik kazanacak. ()

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