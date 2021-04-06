Kevin N’Koudou kayıplarda
Beşiktaş, Kasımpaşa’ya 1-0 yenilirken N’Koudou’nun etkisiz performansı geceye damga vurdu. Fransız oyuncu yaptıklarından çok yapamadıklarıyla saç baş yoldurdu. 4 şut denedi, 1 tanesinde bile isabet sağlayamadı. Hiç kilit pas veremedi. 2 kez top kaptırdı, 4 orta yaptı, sadece 1’i isabetli oldu. 6 kez ayağına gelen topu kontrol edemediği için kaybetti. Sol arkada oynayan N’Sakala da top kaybetme konusunda N’Koudou’yla yarışınca Beşiktaş’ın sol tarafı Kasımpaşa karşısında 13 kez top kaybetti.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi 23:01 Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2021 Salı 06:50