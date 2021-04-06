Beşiktaşlı futbolcu Domagoj Vida 100'üncü lig maçına çıkacak

Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusu Domagoj Vida, yarın oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçında görev yapması halinde siyah-beyazlı forma ile 100'üncü lig maçına çıkacak.

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadrosunun en önemli isimleri arasında yer alan Hırvat savunma oyuncusu siyah-beyazlı formayla 99 lig maçını geride bıraktı.

2017-2018 sezonunun ara transfer döneminde siyah-beyazlı formayı giymeye başlayan Vida, yarım devrelik ilk Beşiktaş macerasında 13 lig maçında görev yaptı ve 1 kez gol sevinci yaşadı.

İstikrarlı performansıyla dikkati çeken 31 yaşındaki oyuncu, görev aldığı maçların hemen hemen tamamında 90 dakika sahada kaldı. Beşiktaş'ta 2018-2019 sezonunda biri kırmızı kart, diğeri sarı kart cezalısı olmak üzere 3 maçta görev yapamayan Hırvat savunma oyuncusu, 31 kez forma giydiği kariyerinin bu bölümünde ise 3 kez gol sevinci yaşadı.

Hırvat oyuncu ayrıca bu dönemde Beşiktaş'taki en hırçın dönemini geçirdi. 7 kez sarı kart gören Vida, 1 kez de kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

2019-2020 sezonunda da 31 lig karşılaşmasında görev yapan Vida, Beşiktaş'taki en golcü döneminin yanı sıra siyah-beyazlı takımda en fazla lig mağlubiyeti aldığı dönemi yaşadı. Rakip fileleri 5 kez havalandıran Hırvat futbolcunun görev yaptığı maçlarda Beşiktaş 10 kez sahadan yenilgiyle ayrılan taraf oldu.

EN SAKİN SEZONUNU YAŞIYOR

Beşiktaş'ın şampiyonluk mücadelesi verdiği bu sezon ise Vida'nın siyah-beyazlı formadan en fazla uzak kaldığı dönem olarak kayıtlara geçti. 32 haftası geride kalan ligde 24 maça çıkan tecrübeli oyuncu, 1'i sarı kart cezalısı olmak üzere 6 maçta görev yapamadı.

Oynadığı maçlarda 4 gol atmayı başaran Hırvat futbolcu, son 2 sezonunda birer kez kırmızı kart görmesine rağmen bu sezon Beşiktaş'taki en sakin sezonunu geçiriyor. Ligde şu ana kadar 4 sarı kartı bulunan Vida, bu sezon kırmızı kartla tanışmadı.

Beşiktaş kariyeri boyunca 18 sarı kart gören Vida, toplamda 2 kez kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

3 TEKNİK DİREKTÖRLE ÇALIŞTI

Beşiktaş'a teknik direktör Şenol Güneş döneminde imza atan Vida, siyah-beyazlı takımdaki kariyerinde 3 farklı teknik adamla görev yaptı.

Şenol Güneş'in ardından göreve gelen Abdullah Avcı döneminde de takımın değişmez isimleri arasında yer alan deneyimli futbolcu, Sergen Yalçın'ın da gözde futbolcuları arasında yerini aldı.

Tecrübeli savunma oyuncusu görev yaptığı 3 teknik adamla 93 maça ilk 11'de başlarken 6 kez oyuna sonradan dahil oldu, 5 müsabakada da oyundan çıkan isimler arasında yer aldı.

EN FAZLA GOLÜNÜ FENERBAHÇE'YE ATTI

Savunmada görev yapmasına rağmen attığı sürpriz gollerle de dikkati çeken Vida, en fazla gol sevincini Fenerbahçe karşısında yaşadı.

Ligde geride bıraktığı 99 maçta 13 gol kaydeden Vida, 8 farklı takıma gol atarken, Fenerbahçe filelerini 3 kez sarstı.

Fenerbahçe dışında Hırvat oyuncunun gol attığı diğer takımlar arasında Çaykur Rizespor (2), Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü (2), Fraport TAV Antalyaspor (2), Gençlerbirliği, Trabzonspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor yer aldı.

61 MAÇTA GALİBİYET YAŞADI

Beşiktaş'ta 99 lig maçında oynayan Domagoj Vida, bu maçların 61'inde sahadan galibiyetle ayrıldı.

En fazla yenilgisini 2019-2020 sezonunda 10 mağlubiyetle yaşayan siyah-beyazlı futbolcunun forma giydiği müsabakalarda Beşiktaş, 21 mağlubiyet, 17 beraberlikle sahadan ayrıldı. Vida'nın görev yaptığı maçlarda Beşiktaş'ın en fazla galibiyet aldığı dönem ise 2018-2010 sezonu oldu. Beşiktaş bu sezonda 18 galibiyet, 6 yenilgi yaşarken, 7 karşılaşma beraberlikle sona erdi.

DÜNYA KUPASI'NDA FİNAL OYNADI

Beşiktaş'taki performansıyla Hırvat Milli Takımı'ndaki yerini korumaya devam eden Vida, Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda ülkesiyle finale çıktı.

Fransa'nın şampiyon olduğu turnuvanın finalinde de görev yapan tecrübeli futbolcu, takımının 4-2 yenilerek Dünya Kupası'nda ikinci olmasını engelleyemedi.