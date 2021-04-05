Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın soyunma odasına girdi! İşte o konuşma

Son dakika spor haberi: 'ta soyunma odasına girdi! İşte o konuşma

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında , deplasmanda 'ya 1-0 mağlup oldu. Siyah beyazlılarda Kasımpaşa yenilgisi sonrasında Teknik Direktör , soyunma odasına girerek oyuncularına motive edici bir konuşma yaptı. İşte Yalçın'ın o sözleri... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi 11:43
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın soyunma odasına girdi! İşte o konuşma

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında , deplasmanda 'ya 1-0 mağlup oldu.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın soyunma odasına girdi! İşte o konuşma

Mağlubiyet sonrası Teknik Direktörü , oyuncularını motive etti.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın soyunma odasına girdi! İşte o konuşma

Alınan yenilgiden dolayı siyah-beyazlı futbolcuların morali bir hayli bozulurken, , soyunma odasında futbolcularına motive edici bir konuşma yaptı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın soyunma odasına girdi! İşte o konuşma

Geride kalan maçlarda 6 mağlubiyet aldıklarını ve bu tür sonuçların lig yarışında normal olduğunu oyuncularına hatırlatan Yalçın, "Kazansaydık önemli bir avantajımız olacaktı ancak buna rağmen avantaj hala bizde. Moral bozmadan, ders çıkararak yolumuza devam edeceğiz. Avantajı en iyi şekilde kullanarak hedefe ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın soyunma odasına girdi! İşte o konuşma

HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR

Alanyaspor karşısında kazanarak yeniden çıkışa geçmek isteyen siyah-beyazlılar, bu maçın hazırlıklarına bugün başlayacak.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın soyunma odasına girdi! İşte o konuşma

Ligin kalan haftalarında hata yapmak istemeyen ve hedefe ulaşacak puanı toplamayı hedefleyen , sezonun ilk yarısında deplasmanda 2-1 mağlup olduğu rakibinden rövanşı almak istiyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın soyunma odasına girdi! İşte o konuşma

Siyah-beyazlılar, bu maçtan 3 puanla ayrılması halinde, şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'ya yükseltecek.

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