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Son dakika spor haberİ: 'ta gözler Cenk ve Dorukhan'da

Son dakika spor haberi... 'ta ve 'ün karantina süreci bu gece bitecek. 2 oyuncunun testleri negatife dönerse, önünde forma giyebilecekler.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi 13:26
Son dakika spor haberİ: Beşiktaş'ta gözler Cenk ve Dorukhan'da

'ta gözler eksik oyuncularda. Aboubakar'ın ve karşısında forma giymesinin zor olduğunun açıklanmasının ardından siyah-beyazlılar, 'dan gelecek haberi bekliyor. Forvet hattında Cenk'ten faydalanmak isteyen Beşiktaş, kampında Covid-19 testi pozitif çıkan yıldız golcünün testinin negatife dönmesini umuyor. Karantina süreci bu akşam itibariyle sona erecek olan Cenk Tosun'a, sürecin tamamlanmasıyla birlikte yeni test yapılacak. Cenk Tosun'un testi negatife dönerse, bu futbolcu yarın yapılacak olan antrenmanda yer alabilecek. A Milli Takım'da testi pozitif çıkan bir diğer oyuncu de, Cenk Tosun'la aynı süreci yaşayacak. Bu 2 futbolcu, bu akşam itibariyle dolacak olan karantina sürecinin ardından, test sonucunun negatife dönmesi durumunda Alanyaspor karşısında forma giyebilecek.

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