Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın, Kasımpaşa maçı sonrası MHK’ya yüklendi: Neden atadınız

, maçı sonrası ’ya yüklendi: Neden atadınız

üst üste iki maçımızı yönetti. Türk futbol tarihinde bir ilki yaşadık bu hafta… Enterasan… Bunun amacını anlayamadık. ’nın bunun nedenini açıklaması gerekiyor!”

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 23:58 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi 06:50
Sergen Yalçın, Kasımpaşa maçı sonrası MHK’ya yüklendi: Neden atadınız

'da sarı kartı bulunan , 62. dakikada 'a yaptığı faulün ardından 'tan yoğun itiraz geldi, fakat kartına başvurmadı. Aytaç daha sonra oyundan alınınca 4. hakeme dönerek "Sizin yapamadığınızı onlar yaptı" dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Halil Umut Meler'in üst üste iki maçlarına atanmasının nedenini anlayamadıklarını söyledi. Maç sonrası soruları yanıtlayan genç çalıştırıcı, "Hakemle ilgili görüşümü geçen hafta söylemiştim. Türk futbol tarihinde bir ilki yaşadık bu hafta… Enteresan!.. Futbolculuk döneminde de birçok şeye şahit olduğum için kurallar ve saygı çerçevesinde bazı şeyleri söylüyorum. Diğer teknik adamların da yaptığı gibi görüşlerimi elimden geldiğince ifade etmeye çalışıyorum. Benim işim bu… Bu neden garipseniyor bilmiyorum. Sonuçta acayip şeyler söylemiyorum" dedi.

HERKES İSYAN EDİYOR

Yalçın sözlerini şöyle sürdürdü: gibi çok ciddi bir kurumun böyle davranmasına gerçekten üzüldük. Hakemler 5-6 maç geçmeden aynı takıma vermiyorlar. Böyle bir şeyin bize uygulanmasının amacı anlayamadık. Kim atadıysa mı; bunu açıklaması gerekiyor. Neden böyle bir atama yapıldı? Herkes isyan ediyor, iki hafta aynı hakem verilmiyor! Beşiktaş'ın hocası, 1-1 sona eren Fenerbahçe derbisinin ardından "Halil Umut Meler mümkünse bir daha bizim maçımıza atanmasın" ifadesini kullanmış, Meler, Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçına da atanmıştı.
Siz yapamadınız!

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