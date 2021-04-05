Sergen Yalçın, Kasımpaşa maçı sonrası MHK’ya yüklendi: Neden atadınız

Kasımpaşa'da sarı kartı bulunan Aytaç Kara, 62. dakikada Necip Uysal'a yaptığı faulün ardından Beşiktaş'tan yoğun itiraz geldi, fakat Halil Umut Meler kartına başvurmadı. Aytaç daha sonra oyundan alınınca Sergen Yalçın 4. hakeme dönerek "Sizin yapamadığınızı onlar yaptı" dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Halil Umut Meler'in üst üste iki maçlarına atanmasının nedenini anlayamadıklarını söyledi. Maç sonrası soruları yanıtlayan genç çalıştırıcı, "Hakemle ilgili görüşümü geçen hafta söylemiştim. Türk futbol tarihinde bir ilki yaşadık bu hafta… Enteresan!.. Futbolculuk döneminde de birçok şeye şahit olduğum için kurallar ve saygı çerçevesinde bazı şeyleri söylüyorum. Diğer teknik adamların da yaptığı gibi görüşlerimi elimden geldiğince ifade etmeye çalışıyorum. Benim işim bu… Bu neden garipseniyor bilmiyorum. Sonuçta acayip şeyler söylemiyorum" dedi.

HERKES İSYAN EDİYOR

Yalçın sözlerini şöyle sürdürdü: MHK gibi çok ciddi bir kurumun böyle davranmasına gerçekten üzüldük. Hakemler 5-6 maç geçmeden aynı takıma vermiyorlar. Böyle bir şeyin bize uygulanmasının amacı anlayamadık. Kim atadıysa Serdar Tatlı mı Metin Tokat mı; bunu açıklaması gerekiyor. Neden böyle bir atama yapıldı? Herkes isyan ediyor, iki hafta aynı hakem verilmiyor! Beşiktaş'ın hocası, 1-1 sona eren Fenerbahçe derbisinin ardından "Halil Umut Meler mümkünse bir daha bizim maçımıza atanmasın" ifadesini kullanmış, Meler, Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçına da atanmıştı.

Siz yapamadınız!