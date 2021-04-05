Haberler Beşiktaş Atiba: Dağılmayacağız

: Dağılmayacağız

'ın tecrübeli ismi , maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi 00:02 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi 06:50
Atiba: Dağılmayacağız
'ta ayakta kalan isimlerden , "Malesef maça iyi başlayamadık. Biraz acele ettik galiba. Hemen kazanmak istedik. Daha önceki maçlarda yaptığımız şeyleri tekrarlamakta zorlandık. Rakibe çok fazla gol fırsatı verdik. Onlar da güzel bir gol attılar. Günümüz değildi. Geri döneceğiz. Dağılmayacağız. Karakter göstereceğiz. Bu şampiyonluğu ne kadar çok istediğimizi göstereceğiz. maçına daha iyi hazırlanacağız ve devam edeceğiz" dedi.
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