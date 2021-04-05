Atiba: Dağılmayacağız

Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi 00:02Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi 06:50
Beşiktaş'ta ayakta kalan isimlerden Atiba, "Malesef maça iyi başlayamadık. Biraz acele ettik galiba. Hemen kazanmak istedik. Daha önceki maçlarda yaptığımız şeyleri tekrarlamakta zorlandık. Rakibe çok fazla gol fırsatı verdik. Onlar da güzel bir gol attılar. Günümüz değildi. Geri döneceğiz. Dağılmayacağız. Karakter göstereceğiz. Bu şampiyonluğu ne kadar çok istediğimizi göstereceğiz. Alanyaspor maçına daha iyi hazırlanacağız ve devam edeceğiz" dedi.