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3 milyon euro

’ın transfer hedefindeki forvet Henry için kulübü Leuven golcü yıldız için 3 milyon euro bonservis talep etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2021 Cumartesi 20:14 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 06:50
Thomas Henry 3 milyon euro
Gelecek sezon forvet hattını güçlendirmek adına çalışmalarını yürüten 'ta gündeme gelmişti. Siyah beyazlılar bu sezon adeta gol olup yağan isimle ciddi şekilde ilgilenmeye başlamıştı. basını, Thomas Henry'in transferine ilişkin yazdığı haberde, kendisine talip olan kulüpleri yazdı. Walfoot. be adlı internet sitesi, ve ile beraber Beşiktaş'ın Henry'e talip olduğunu duyurdu. Thomas Henry'in takımı 'in, golcü futbolcu için 3 milyon euro istediği ifade edildi. Thomas Henry, bu sezon çıktığı 30 karşılaşmada 20 gol 6 asist üretti.
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