Thomas Henry 3 milyon euro

Beşiktaş’ın transfer hedefindeki forvet Henry için kulübü Leuven golcü yıldız için 3 milyon euro bonservis talep etti.
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 03 Nisan 2021 Cumartesi 20:14Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 06:50
Gelecek sezon forvet hattını güçlendirmek adına çalışmalarını yürüten Beşiktaş'ta gündeme Thomas Henry gelmişti. Siyah beyazlılar bu sezon adeta gol olup yağan isimle ciddi şekilde ilgilenmeye başlamıştı. Belçika basını, Thomas Henry'in transferine ilişkin yazdığı haberde, kendisine talip olan kulüpleri yazdı. Walfoot. be adlı internet sitesi, Ral Valladolid ve Celta Vigo ile beraber Beşiktaş'ın Henry'e talip olduğunu duyurdu. Thomas Henry'in takımı Oud-Heverlee Leuven'in, golcü futbolcu için 3 milyon euro istediği ifade edildi. Thomas Henry, bu sezon çıktığı 30 karşılaşmada 20 gol 6 asist üretti.