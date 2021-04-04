Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler

Son dakika spor haberleri: İşte , ve 'ın transfer gündemindeki isimler

'de , ve şampiyonluk yarışını sürdürürken bir yandan da gelecek sezonun kadro mühendisliği çalışmaları sürüyor. 3 kulüp de transfer listesinde dünya yıldızlarını bulunduruyor. Sezonun sona ermesinin ardından hedefteki isimlerle temasa geçilmesi bekleniyor. İşte 3 ekibin transfer gündemindeki yıldızlar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 17:00 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 17:13
Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler

Süper Lig'de kıyasıya rekabet halinde olan , ve 'da gözler transfere çevrildi. Şimdiden gelecek sezon planlamasına başlayan 3 kulüp transfer listesini belirledi.

İşte gündemlerindeki isimler...

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler

BEŞİKTAŞ
Benteke

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler

Diego Costa

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler

Gerson Rodrigues

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler

Bennasser

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler

Alexandru Maxim

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler

Younes Belhanda

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler

Caulker

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler

Atınç Nukan

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler

Alex Pritchard

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler

FENERBAHÇE
El Shaarawy

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler

Elseid Hysaj

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler

Cengiz Ünder

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler

Marega

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler

Aaron Boupendza

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler

Jens Petter Hauge

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler

Kenan Karaman

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler

Joshua King

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler

Dario Maresic


Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler

GALATASARAY
Angel Di Maria

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler

Juan Cuadrado

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler

Alex Teixeira

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler

Townsend

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler

Edin Visca

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler

Rachid Ghezzal

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler

Gökdeniz Bayrakdar

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler

Xherdan Shaqiri

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler

Van Aanholt

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler

Anderson Talisca

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler

Barış Yılmaz

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