Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler

Süper Lig'de kıyasıya rekabet halinde olan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Şimdiden gelecek sezon planlamasına başlayan 3 kulüp transfer listesini belirledi.
İşte gündemlerindeki isimler...
Süper Lig'de kıyasıya rekabet halinde olan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Şimdiden gelecek sezon planlamasına başlayan 3 kulüp transfer listesini belirledi.
İşte gündemlerindeki isimler...
BEŞİKTAŞ
Benteke
Diego Costa
Gerson Rodrigues
Bennasser
Alexandru Maxim
Younes Belhanda
Caulker
Atınç Nukan
Alex Pritchard
FENERBAHÇE
El Shaarawy
Elseid Hysaj
Cengiz Ünder
Marega
Aaron Boupendza
Jens Petter Hauge
Kenan Karaman
Joshua King
Dario Maresic
GALATASARAY
Angel Di Maria
Juan Cuadrado
Alex Teixeira
Townsend
Edin Visca
Rachid Ghezzal
Gökdeniz Bayrakdar
Xherdan Shaqiri
Van Aanholt
Anderson Talisca
Barış Yılmaz