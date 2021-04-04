Son dakika spor haberi: Kasımpaşa-Beşiktaş maçında büyük hata! Larin kaleciye nişanladı...

Süper Lig'in 32. haftasının kritik mücadelesinde lider Beşiktaş, Kasımpaşa'ya konuk oldu. Ev sahibi ekip Kasımpaşa mücadeleye hızlı başlaerken henüz karşılaşmanın 19. dakikasında Aytaç ile 1-0 öne geçti.

Gol sonrası siyah-beyazlılar baskısını artırırken, mücadelenin 29. dakikasında ilginç bir pozisyon yaşandı. Kasımpaşa oyunu kurmak isterken savunmada yapılan büyük hatada Cyle Larin bir anda araya girdi.

Kanadalı oyuncu Kasımpaşa kalecisi Ertuğrul ile baş başa kalırken pozisyonda topu kalecinin üstüne nişanladı.

İşte o poziyon...