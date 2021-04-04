Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Kasımpaşa-Beşiktaş maçında büyük hata! Larin kaleciye nişanladı...

Son dakika spor haberi: - maçında büyük hata! kaleciye nişanladı...

Son dakika spor haberi... 'in 32. haftasında lider 'ya konuk oldu. Kritik karşılaşmanın 29. dakikasında ilginç bir pozisyon yaşandı. Kasımpaşa savunmasının büyük hatasında bir anda kaleci ile karşı karşıya kalırken, pozisyonu gole çeviremedi. İşte o anlar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 19:40
Son dakika spor haberi: Kasımpaşa-Beşiktaş maçında büyük hata! Larin kaleciye nişanladı...

'in 32. haftasının kritik mücadelesinde lider , 'ya konuk oldu. Ev sahibi ekip Kasımpaşa mücadeleye hızlı başlaerken henüz karşılaşmanın 19. dakikasında ile 1-0 öne geçti.

Gol sonrası siyah-beyazlılar baskısını artırırken, mücadelenin 29. dakikasında ilginç bir pozisyon yaşandı. Kasımpaşa oyunu kurmak isterken savunmada yapılan büyük hatada bir anda araya girdi.

Kanadalı oyuncu Kasımpaşa kalecisi ile baş başa kalırken pozisyonda topu kalecinin üstüne nişanladı.

İşte o poziyon...

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